Gurman: Apple hätte fast ein 14″ iPad in diesem Jahr veröffentlicht

Apple hätte beinahe ein ganz neues iPad mit 14-Zoll-Display in diesem Jahr herausgebracht. Dies berichtet der bekannte Apple- und Tech-Experte Mark Gurman von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters.

Laut Gurman habe Apple seit 2021 das Konzept eines noch größeren iPads untersucht und in diesem Jahr beinahe ein 14-Zoll-Modell veröffentlicht – was das bisher größte iPad gewesen wäre. Nun gibt es offenbar kein solches Produkt in Apples bevorstehender Produktpipeline. Eine Komplikation war offenbar die Umstellung auf OLED-Displays in der iPad-Reihe, die bei größeren Tablet-Displays deutlich höhere Kosten verursachen könnte. Wie bereits zuvor gemunkelt wurde, werden die ersten iPad Pro-Modelle voraussichtlich 13 Zoll groß sein, wenn sie in der ersten Hälfte des Jahres 2024 in den Handel kommen.

Gurman war der erste, der das Gerücht in die Welt setzte, dass das Apple-Team iPads mit größeren Bildschirmen erforscht, die die Grenzen zwischen einem Tablet und einem Laptop weiter verwischen könnten. Im Januar 2022 folgte die Nachricht, dass mehrere Zulieferer, darunter BOE und LG, ihre Fabriken umrüsten, um Apple mit OLED-Displays mit einer Größe von etwa 15 Zoll beliefern zu können, die für künftige iPad-Modelle geeignet sind.

Schon mehrere Gerüchte zu größerem iPad in der Vergangenheit

In der Vergangenheit machten bereits mehrfach Gerüchte die Runde, dass ein größeres iPad bei Apple in Planung sei. Der als „Majin Bu“ bekannte Informant behauptete, dass Apple an einem iPad mit einem 14,1-Zoll-Display und dem M2-Chip arbeite – ein Gerücht, das von dem oft treffsicheren Analysten der Display-Branche, Ross Young, bestätigt wurde.

Im Oktober 2022 berichtete Wayne Ma von The Information, dass Apple ein 16-Zoll-iPad entwickle, das im vierten Quartal 2023 auf den Markt kommen solle. Das künftige Gerät hätte ungefähr die gleiche Bildschirmgröße wie ein 16-Zoll-MacBook Pro und würde den Usern eine deutlich größere Arbeitsfläche bieten. Schließlich sagte Young im Dezember, dass Apple seine Pläne zur Einführung eines 14,1-Zoll-iPads auf Eis gelegt habe.

Trotz der stürmischen Entwicklung der Gerüchte über größere iPad-Modelle könnte Apple immer noch daran interessiert sein, ein solches Gerät in Zukunft auf den Markt zu bringen. Die größten iPads, die seit 2018 erhältlich sind, sind das 11-Zoll- und das 12,9-Zoll-iPad Pro. Das heißt, dass die größten iPads immer noch kleiner sind als die kleinsten MacBooks, das M1 MacBook Air und das M2 MacBook Pro, die über 13,3-Zoll-Displays verfügen. Da das 12,9-Zoll-iPad Pro bereits in einer ähnlichen Größenordnung wie die 13,3-Zoll-MacBooks liegt und Gerüchten zufolge im nächsten Jahr auf 13-Zoll anwachsen soll, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Apple ein deutlich größeres iPad-Modell anbietet.