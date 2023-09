Halide: Kamera-App mit Support für Zero Shutter Lag und weiteren iOS 17-Features

Am Montag hat Apple die finale Version von iOS 17 für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Neben vielen neuen Funktionen wie dem StandBy-Modus und NameDrop bringt das Update auch neue APIs für Drittanbieter-Apps mit sich – auch die bekannte Kamera-App Halide (App Store-Link) ist eine davon.

Wie Ben Sandofsky vom Halide-Team in einem Blogbeitrag beschreibt, bringt die neue App-Version 1.12 eine Unterstützung für viele neue iOS 17-Kamera-APIs mit, darunter Zero Shutter Lag. Wenn man ein Foto aufnimmt, gibt es normalerweise eine Verzögerung zwischen dem, was man auf dem Bildschirm sieht, und dem Bild, das der Sensor aufnimmt. Mit iOS 17 können Apps ständig Fotos im Hintergrund aufnehmen, so dass beim Drücken des Auslösers eines ausgewählt wird, das mit dem übereinstimmt, was man auf dem Bildschirm sieht.

„Auch wenn die Verzögerung gering erscheint, kann sie ausreichen, um eine perfekte Aufnahme zu vereiteln. Aus diesem Grund haben wir Apple letztes Jahr gebeten, Zero Shutter Lag anzubieten, und wir freuen uns sehr, dass diese Funktion nun verfügbar ist“, erklärt Ben Sandofsky von Halide.

Eine weitere neue Funktion von iOS 17, die von Halide unterstützt wird, ist die Priorisierung der Reaktionsfähigkeit. Wenn sie aktiviert ist, erkennt die App, wenn der User eine schnelle Folge von Fotos aufnimmt, um die Nachbearbeitung der Bilder zu reduzieren und sicherzustellen, dass man jeden Moment einfängt, ohne den Prozessor des iPhones zu überlasten. Das Halide-Update verbessert außerdem die HDR-Unterstützung und enthält mehrere Fehlerkorrekturen. Natürlich enthält die neue Version auch bereits eine Unterstützung für das neue iPhone 15 und iPhone 15 Pro.

Halide lässt sich kostenlos aus dem App Store herunterladen, erfordert jedoch ein Abo, das 2,99 Euro/Monat oder 12,49 Euro/Jahr kostet. Optional lässt sich auch eine lebenslange Lizenz für 69,99 Euro erwerben. Außerdem wichtig zu wissen ist, dass Halide zwar mit iOS 14 oder höher funktioniert, man aber ein iPhone mit iOS 17 benötigt, um alle neuen Funktionen nutzen zu können.