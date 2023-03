Hama PipeRoll 3.0: Neuer Bluetooth-Lautsprecher mit 12-stündiger Akkulaufzeit

Handliche Bluetooth-Lautsprecher bieten per se den Vorteil, dass man sie überall mit hinnehmen kann. Daher bringt man sie gedanklich meist sofort mit Musik im Badezimmer, auf der Terrasse oder am See in Verbindung. Das ist beim neuen Modell PipeRoll 3.0 von Hama nicht anders. Aber auch andere Einsatzbereiche sind denkbar, denn guter Sound wird beispielsweise auch bei Online-Meetings im Home-Office oder bei Gaming-Sessions geschätzt.

Beim neuen Hama Bluetooth- Lautsprecher PipeRoll 3.0 mit 20 Watt kann für einen optimalen Musikgenuss kann direkt am Gehäuse zwischen drei Klangprofilen für zusätzlichen Bass, betonte Höhen oder ausgeglichenen Sound gewählt werden. Koppelt man zwei Lautsprecher miteinander und platziert sie frei im Raum, wird das Stereo-Erlebnis dank TWS-Technologie intensiviert. Der 35 Zentimeter lange PipeRoll 3.0 kann zudem ebenso vertikal im Regal als auch quer unter dem PC-Monitor aufgestellt werden. Kommt er draußen als Outdoor-Begleiter zum Einsatz, wird auch plötzlich einsetzender Regen nicht zum Problem, da er nach IPX5 ausreichend spritzwassergeschützt ist.

Der integrierte Akku bietet genügend Power für etwa zwölf Stunden und ist über USB-C in rund drei Stunden wieder nachgeladen. Wer die Box per mitgeliefertem Klinkenkabel anschließt, schont den Akku und stabilisiert gleichzeitig die Tonübertragung. Das bietet sich beispielsweise an, wenn der PipeRoll 3.0 als Mac- oder Laptop-Lautsprecher eingesetzt wird. Dank integrierter Freisprecheinrichtung kann er im Home Office bei Online-Konferenzen sogar als Kommunikationsanlage fungieren. Das sind alle technischen Features des Hama PipeRoll 3.0:

Bluetooth-Version: 5.3

Betriebszeit: 12 Stunden

Ladezeit: 3 Stunden

Akkukapazität: 2000 mAh (Li-Ion-Akku)

Spannung: 3,7 V

Max. Musikleistung: 20W

Breite: 35 cm

Höhe: 7 cm

Tiefe: 7 cm

Gewicht: 700 g

IP-Schutzklasse: IPX5

Der neue Hama PipeRoll 3.0 ist mit einer UVP von 69 Euro versehen und lässt sich bereits im Onlinehandel, unter anderem bei Expert, zu diesem Preis bestellen.