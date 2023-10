HERE WeGo: Karten-App jetzt mit Motorradrouten

Die Navigator-App HERE WeGo (App-Store-Link), eine Alternative zu Google Maps und Apple Karten, hat ein Update bekommen, das besonders für Motorradfahrer interessant ist: Ab sofort bietet die kostenlose Anwendung auch optimierte Routen für eure Fahrt mit dem Motorrad an. Das Update könnt ihr jetzt kostenlos im App Store laden.

HERE WeGo verfügt in Version 4.10 nun über einen separaten Motorrad-Reiter, den ihr klicken könnt, wenn ihr eure Fahrt mit dem Motorrad machen wollt. Über die Routenoptionen habt ihr dann die Möglichkeit, die Strecke euren Wünschen entsprechend anzupassen. So könnt ihr zum Beispiel festlegen, dass Autobahnen gemieden werden sollen oder ihr nur mit einer bestimmten Maximalgeschwindigkeit reisen wollt.

Ebenfalls neu: Ansagen erneut abspielen

Version 4.1 von HERE WeGo bringt aber auch ein weiteres praktisches Feature mit. Ab sofort könnt ihr Navigationsanweisungen erneut abspielen lassen. Dazu genügt ein Tippen auf den oberen linken Bildschirmrand. Tippt ihr rechts auf den Bildschirm, wird die Navigationsansicht breiter dargestellt.

HERE WeGo könnt ihr kostenfrei im App Store laden und auch nutzen. Den Support für Apple CarPlay gibt es inklusive. Zusätzlich berücksichtigt die App auf Wunsch die aktuelle Verkehrslage und greift dabei auf eure Standortdaten zurück, um euch über aktuelle Verzögerungen oder Ähnliches zu informieren und Alternativrouten vorzuschlagen. Für den Betrieb braucht ihr mindestens iOS 13.