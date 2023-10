Tigerbox Touch Plus: Jetzt mit Bluetooth und besserem Akku

Nach rund drei Jahren mit der Toniebox hat unser noch vier Jahre alter Sohn vor rund einem halben Jahr die Tigerbox Touch bekommen – für uns hat sich der Kinder-Lautsprecher mittlerweile zu einem unverzichtbaren Gadget erwiesen. Jetzt hat der Hersteller eine verbesserte Version vorgestellt.

Die Tigerbox Touch Plus punktet mit zusätzlichen Funktionen, erfindet das Rad gleichzeitig aber nicht neu. Die neue Version verfügt unter anderem über eine Bluetooth-Funktion, dank der kabellose Kopfhörer verbunden werden können. Erst vor einigen Wochen habe ich euch ja die Tigerbuddies vorgestellt, die bislang ausschließlich per Kabel mit der Tigerbox verbunden werden konnten.

Verbesserungen gibt es auch rund um den Akku der Tigerbox Touch Plus. Die verbesserte Akkulaufzeit von 20 Prozent gegenüber dem Vorgänger-Modell ermöglicht bis zu 8,5 Stunden ununterbrochenes Hörvergnügen ohne Stromanschluss. Außerdem gibt es neben Blau, Grün, Lila, Schwarz und Grau mit Gelb eine neue Farbe. Weggefallen ist dagegen das rote Modell.

Preis der Tigerbox bleibt unverändert

Trotz der Verbesserungen bleibt der Preis identisch. Genau wie die Tigerbox Touch hat auch die Tigerbox Touch Plus einen Listenpreis von 129,99 Euro. Sie soll ab sofort im Handel erhältlich sein, aktuell ist die Verfügbarkeit aber noch überschaubar. Hier dürfte sich in den nächsten Tagen oder Wochen wohl noch etwas tun. Laut Thalia.de erschient die neue Box am 1. November.

Der größte Unterschied zur Toniebox: Statt über Figuren, die man auf den Lautsprecher stellt, wird die Tigerbox über ein Display gesteuert. Verknüpft wird im Normalfall ein Streaming-Abo. Das Tiger-Ticket über 12 Monate gibt es derzeit für knapp 90 Euro, umgerechnet sind das rund 7,50 Euro pro Monat. Im Gegenzug gibt es dafür Zugriff auf mehr als 20.000 Hörspiele, Hörbücher und Kinderlieder.

Über die Tigertones-App können Eltern dabei einstellen, welche Helden und Welten auf der Tigerbox erscheinen sollen. Unser Sohn hat so auch schon einige neue Hörspiele entdeckt und nutzt die Tigerbox quasi jeden Tag. Zu seinen aktuellen Favoriten gehören neben Paw Patrol unter anderem auch Schleich Dinosaurs, Jan & Henry, Lego City oder TKKG junior. Das ist aber nur eine kleine Auswahl, es ist ganz sicher für jeden Geschmack etwas dabei.