Heute für nur 2,29 Euro: Abenteuer „ALTER: Between Two Worlds“ für iOS

„ALTER: Between Two Worlds“ (App Store-Link) erinnert ein wenig an die bekannte Puzzle-Reihe Monument Valley und kostet jetzt seit Release erstmals weniger. Statt 3,49 Euro muss man nur noch 2,29 Euro bezahlen. Und das erwartet euch.

Für Alter: Between Two Worlds wurden zahlreiche handgestaltete Level kreiert, deren grafische Feinheiten sehr stark an die Umgebungen von Monument Valley erinnern. Auch die Steuerung über das Antippen von Kacheln zur Fortbewegung der Protagonistin dürfte allen Monument Valley-Spielern bekannt vorkommen. Die Hauptfigur Ana muss in jedem Level zwischen zwei verschiedenen Welten wechseln, um vorankommen zu können, und hat mit zahlreichen Umgebungselementen zu interagieren.

Wir haben uns das Spiel damals schon genauer angesehen und waren von Darstellung, Gameplay und Soundtrack begeistert. Wer sich für Games wie Monument Valley und Puzzles im Allgemeinen begeistern kann, sollte hier definitiv einen Blick wagen. Abschließende Eindrücke liefert euch zudem der YouTube-Trailer, den wir unten eingebunden haben.