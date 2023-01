HiDock: Kleines Mac-Tool hilft Usern, die verschiedene Monitore verwenden

Es gibt in der weiten Welt des Internets viele kleine und nützliche Hilfsprogramme für Mac-User. Oft von unabhängigen Entwicklern und Entwicklerinnen geschrieben und vielfach auch kostenlos angeboten, bieten sie kleine Erleichterungen im Alltag mit dem Mac. In diese Kategorie fällt auch das Tool HiDock, das auf der Website des Entwicklers Rafael Conde gratis für macOS heruntergeladen werden kann.

HiDock richtet sich vornehmlich an Personen, die verschiedene Monitore mit ihrem MacBook verwenden, aber für jede Bildschirmkonfiguration die passende Dock-Einstellung parat haben wollen. Denn was auf dem kleinen Screen des MacBooks noch gut aussieht, kann auf einem 32″ 4K-Screen dann nicht mehr so praktikabel sein. Mit HiDock lassen sich verschiedene Dock-Einstellungen für unterschiedliche Bildschirmkonfigurationen festlegen. Entwickler Rafael Conde erklärt dazu:

„Ich habe es entwickelt, weil ich das Dock etwas größer und immer sichtbar haben wollte, wenn ich auf meinem großen externen Bildschirm bin, aber kleiner und versteckt, wenn ich meinen Laptop nutze.“

Die Anwendung benötigt auf dem Mac mindestens macOS Monterey oder neuer und bietet nach der Installation ein Menü, in dem sich die Einstellungen für die Anzeige des Docks individuell je nach verwendetem Monitor festlegen lassen. So kann beispielsweise das Dock ein- oder ausgeblendet werden, die Position an der linken, rechten oder unteren Seite definiert und auch die Größe des Docks eingestellt werden.

Möchte man die Presets immer parat haben, empfiehlt sich, das Häkchen bei „Launch at Login“ zu setzen, um HiDock beim Systemstart gleich mit hochzufahren. Der Entwickler bietet sein kleines Mac-Tool kostenlos und ohne weitere Zukäufe oder Einschränkungen an. Wenn ihr HiDock installiert und zufrieden seid, erwägt auch eine kleine Spende an den Entwickler. Diese lässt sich über PayPal abwickeln und kann auf der Website von HiDock angestoßen werden.