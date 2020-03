HomeKit-Bundle: Zwei Eve Thermo mit einem Eve Door & Window für 104,90 Euro

Allmählich verabschiedet sich der ohnehin nie so wirklich angekommene Winter schon wieder. Es gilt aber als ziemlich sicher, dass wir schon in ein paar Monaten wieder an der Heizung drehen müssen. Wer das von einem smarten Heizkörper-Thermostat erledigen lassen möchte, bekommt aktuell bei Cyberport ein interessantes HomeKit-Bundle geboten.

Verkauft werden zwei der beliebten Heizkörper-Thermostate Eve Thermo zusammen mit einem Eve Door & Window. Letzteres ist ein Tür- und Fensterkontakt, der innerhalb von wenigen Minuten angebracht ist und danach über die Eve-App komfortabel mit den Thermostaten verbunden werden kann. Was er macht, ist schnell erklärt: Sobald ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird, wird die Heizung im Raum ausgeschaltet.

Eve-Bundle mit zwei Thermo und einem Door & Window für 104,90 Euro (zum Angebot)

Das funktioniert wesentlich zuverlässiger als die automatische Fenstererkennung, die in vielen Thermostaten eingebaut ist. Hier wird die Heizfunktion für ein paar Minuten deaktiviert, wenn ein plötzlicher Temperaturabfall registriert wird. Nach ein paar Minuten schaltet sich die Heizung in einem solchen Szenario wieder an, selbst wenn Tür oder Fenster noch offenen sehen sollten. Genau das wird mit dem Eve Door & Window verhindert.

Genau wie die Heizkörper-Thermostate funkt auch der Door & Window per Bluetooth. Zur sinnvollen Nutzung sollte sich also eine HomeKit-Steuerzentrale in der Nähe befinden, das kann entweder ein HomePod, Apple TV oder iPad sein.

Im Internet-Preisvergleich liegt ein einzelnes Eve Thermo derzeit bei rund 50 Euro, für einen Eve Door & Window zahlt man bei anderen Händlern mindestens 35 Euro. Das Angebot über 104,90 Euro bei Cyberport lohnt sich also durchaus.