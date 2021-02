HomeKit-Zubehör von Eve Systems: Leuchtstreifen und Bewegungssensor günstiger

Wer in seinem Smart Home auf HomeKit setzt, der bekommt heute noch einen spannende Deal. Bei Cyberport wird ein Bundle des uns allen bekannten Herstellers Eve Systems zum Sonderpreis verkauft: Ihr bekommt den smarten Leuchtstreifen Eve Light Strip zusammen mit dem drahtlosen Bewegungssensor Eve Motion für nur 89,90 Euro.

Der Preis kann sich durchaus sehen lassen. Regulär kostet dieses Bundle nämlich 139,90 Euro und auch der aktuelle Internet-Preisvergleich fällt mit knapp 110 Euro deutlich teurer aus.

Eve Light Strip + Eve Motion 139,90 EUR 89,90 EUR jetzt kaufen

Das bieten euch Eve Light Strip und Eve Motion

Aus technischer Sicht ist vor allem der Eve Light Strip eine spannende Sache. Immerhin bietet er nach dem neuesten Firmware-Update die HomeKit-Funktion „adaptives Licht“. Damit könnt ihr über den Tag hinweg immer den perfekten Weißton zur Beleuchtung nutzen:

Du kannst die Farbtemperatur einiger Lichtquellen von kühlem Blau bis hin zu warmem Gelb anpassen. Du kannst unterstützte Lichtquellen so einstellen, dass sie ihre Farbtemperatur im Laufe des Tages ändern. So kannst du mit warmen Farben aufwachen, im Laufe des Tages mit kühleren Farben aufmerksam und konzentriert bleiben und dich abends entspannen, indem du blaues Licht herausfilterst.

Aber auch sonst kann sich der Leuchtstreifen sehen lassen. Dank 1.800 Lumen kann er richtig hell Leuchtens sogar heller als der Philips Hue Lightstrip Plus. Neben den hellen Weißtönen könnt ihr natürlich auch eine von 16 Millionen Farben einstellen.

Der Eve Motion kann ebenfalls problemlos in HomeKit eingebunden werden. Erkennt er eine Bewegung, können beispielsweise Geräte eingeschaltet werden, die an einer Eve Energy Steckdose hängen. Allerdings: Der Bewegungssensor von Eve Systems hat oftmals eine Verzögerung von eineinhalb bis zwei Sekunden und funktioniert beispielsweise nicht so schnell wie der Bewegungsmelder von Philips Hue. Dafür ist der Eve Motion spritzwassergeschützt und kann durchaus auch im Außenbereich eingesetzt werden.