Infuse 6.6: HomePod als Lautsprecher verwenden, Mac-App im Frühling

Der Medien-Player Infuse (App Store-Link) wird kontinuierlich weiterentwickelt und ab sofort kann Version 6.6 installiert werden. Solltet ihr ein HomePod-Paar als Lautsprecher für euer Apple TV 4K nutzen, könnt ihr diese jetzt auch in Infuse aktivieren. Zu den weiteren Verbesserungen zählen:

Eine optimierte Plex-Anbindung für Collections

Performance-Optimierungen für ältere Geräte

Stabilere Netzwerkverbindungen

verbesserte Dateien-App-Integration in iOS

Des Weiteren arbeitet Infuse weiter an einer Mac-App, die mit Infuse 7 noch im Frühling veröffentlicht wird. Eine Alpha-Version wurde an Beta-Tester schon verteilt, in den kommenden Wochen möchte man dann einen öffentlichen Beta-Test für Infuse 7 starten.

Infuse 7 wird für bestehende Infuse Pro-Abonnenten inklusive sein. Die Pro-Version kostet jährlich 9,99 Euro oder kann einmalig für 74,99 Euro freigeschaltet werden.

Das sind die Funktionen von Infuse

Infuse sorgt auf iPhone und iPad sowie auf dem Apple TV für eine problemlose Wiedergabe und verwöhnt den Nutzer zudem mit einer richtig tollen Optik. Die App spielt ihre Stärken vor allem im heimischen Netzwerk aus: Dateien von einer Netzwerkfestplatte können automatisch ausgelesen und drahtlos auf dem Touch-Bildschirm oder auf dem Fernseher wiedergegeben werden. Anders als die deutlich umfangreichere Software Plex setzt Infuse dabei keine Server-Software voraus, sondern läuft ausschließlich auf dem gerade verwendeten Gerät.