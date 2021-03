Homematic IP Türschlossantrieb ist jetzt offiziell

Vor wenigen Wochen hat sich der Türschlossantrieb von Homematic IP schon angekündigt, jetzt hat der Hersteller das Türschloss offiziell angekündigt. Und die Funktionsweise erinnert stark an das Nuki Smart Lock.

Auch hier wird der Türschlossantrieb auf das vorhandene Türschloss gesetzt. Der von innen steckende Schlüssel wird dann vom Gerät gedreht. Und die Steuerung erfolgt per App. Hier lässt sich nicht nur der Status abfragen, ihr könnt auch von außerhalb die Tür öffnen. Gleichzeitig lassen sich auch Zutrittsberechtigungen einrichten. Eine manuelle Bedienung am Gerät ist zusätzlich möglich.

Die Montage des elektronischen Türschlossantriebs ist denkbar einfach und erfolgt ohne Bohren oder Schrauben. Von außen ist der Türschlossantrieb nicht sichtbar. Das Gerät wird einfach auf der Innenseite der Tür auf den vorhandenen Zylinder aufgesetzt und kann bei Bedarf rückstandslos entfernt werden – perfekt für das Eigenheim oder die Mietwohnung. Die Sicherheit des Schlosszylinders wird durch den Türschlossantrieb nicht angetastet. Für das Produkt gilt darüber hinaus derselbe hohe Sicherheitsstandard wie für das gesamte Homematic IP System, dessen Protokoll-, IT- und Datensicherheit vom VDE zertifiziert ist. Es werden keinerlei persönliche Daten erhoben.

Der Türschlossantrieb wird per Homematic IP Access Point mit der gebührenfreien Homematic IP Cloud und mit allen weiteren Homematic IP Geräten verbunden. Im neuen „Homematic IP Starter Set Zutritt“ ist neben dem Türschlossantrieb und der Schlüsselbundfernbedienung daher auch ein Access Point enthalten. So können auch Homematic IP Neulinge den Türschlossantrieb innerhalb weniger Minuten in Betrieb nehmen und nutzen. Der Preis für das Set wird wohl bei 149,95 Euro liegen, eine weitere Fernbedienung schlägt mit 39,95 Euro zu Buche. Die Produkte werden in Kürze verfügbar gemacht.