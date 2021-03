Die Drei !!! – Picknickdrama: Neues Abenteuer mit den drei Detektivinnen

Die Detektiv-Abenteuer um Die Drei !!! sind mittlerweile einem breiten Publikum bekannt. Mit Die Drei !!! – Picknickdrama (App Store-Link) ist nun das vierte Krimi-Abenteuer zur erfolgreichen Buch- und Hörspielreihe im App Store, bei Google Play und bei Amazon erschienen. Das für 3,99 Euro erhältliche Adventure ist etwa 131 MB groß und erfordert zur Installation auf dem iPhone oder iPad mindestens iOS 8.0 oder neuer. Auch eine deutsche Sprachversion steht für das Spiel bereit.

In Die drei !!! – Picknickdrama ermitteln Kim, Franzi und Marie zusammen mit Spielerinnen und Spielern ab acht Jahren in einem neuen, spannenden Fall, bei dem auch die Themen Natur und Artenschutz eine Rolle spielen.

„Bei einem Picknick soll ein Hund von einem gefährlichen Raubtier angefallen worden sein. Jemand möchte Franzis Mutter die Schuld an dem Drama in die Schuhe schieben und droht ihr mit schlechten Bewertungen für das Hofcafé. Was steckt hinter den Anschuldigungen? Gibt es wirklich Wölfe am alten Mühlbach?“

So heißt es bezüglich der Hintergrundgeschichte zu Die Drei !!! – Picknickdrama von Seiten der Entwickler. Das hier erzählte Abenteuer war bisher noch nicht in Büchern oder Hörspielen zu finden, so dass die kleinen Detektive hier eine ganz neue und unbekannte Story erhalten, in die sie sich vertiefen können.

Fünf große Kapitel und ein Detektivinnen-Tagebuch

Insgesamt besteht das Krimi-Adventure aus fünf großen Kapiteln „in zahlreichen neuen und bekannten Locations“, wie es im App Store heißt. „Nachwuchsdetektivinnen ab acht Jahren“ bekommen ein „spannendes Wimmelbildspiel mit vielen Rätseln und Minigames“. Mit den drei Detektivinnen begibt man sich in klassischer Point-and-Click-Manier auf Spurensuche, befragt ZeugInnen, untersucht Tatorte und die Umgebung, und nimmt verdächtige Personen unter die Lupe.

Die Steuerung erfolgt wie auch bei den vorherigen Die Drei !!!-Abenteuern über simple Fingertipps auf dem Screen, beispielsweise, um Objekte zu entdecken, mit Personen zu sprechen oder auch Gegenstände ins Inventar zu übernehmen. Ein Detektiv-Tagebuch von Kim hilft den Spielern zudem, sich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren und gibt wichtige Hinweise, was als nächstes zu tun ist. Für Spannung ist auf jeden Fall mit dieser Neuerscheinung gesorgt, und auf der Website von United Soft Media, den Entwicklern, gibt es weitere Tipps zum Weiterkommen im Spiel.