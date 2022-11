Hoobs Pro: Neuer Cross-Ökosystem Smart Home Hub ab sofort vorbestellbar

Der Smart-Home-Lösungen-Anbieter Hoobs (kurz für Homebridge Out Of The Box System) hat kürzlich den Smart Home Hub der nächsten Generation vorgestellt: Der Hoobs Pro möchte zukünftig der einzige Hub sein, den Smart-Home-Fans noch benötigen werden. Über 5.000 Geräte unterschiedlicher Hersteller können mit dem Hoobs Pro direkt gekoppelt und gesteuert werden. Eine Vorbestellung ist ab sofort möglich.

Smart Home Hub für Anfänger (und Fortgeschrittene)

Der Hoobs Pro kann dank „plug and play“-Prinzip ohne Installation sofort in Betrieb genommen werden und soll damit vor allem Menschen mit wenig Smart-Home-Erfahrung das Nutzen dieser Technologie erleichtern. Da der Hoobs Pro als Cross-Ökosystem-Hub konzipiert ist, richtet er sich darüber hinaus an Nutzerinnen und Nutzer, die Smart-Home-Lösungen unterschiedlicher Anbieter im Einsatz haben. Ohne Adapter oder weitere herstellerspezifische Hubs kann so das gesamte Smart-Home über ein einziges Gerät aufgesetzt und gesteuert werden. Außerdem soll der Hoobs Pro Herstellerangaben zufolge alle Geräte Matter-kompatibel machen.

Ein weiteres Feature: Der Hoobs Pro kommt ohne Lüfter aus und funktioniert somit komplett geräuschlos. Der Einsatz einer microSD-Karte ermöglicht es außerdem, das Gerät zu backupen.

Direkter Wettbewerber zum Homey Pro

Vor Kurzem haben wir hier im Blog schon über den Homey Pro aus dem Hause Athom berichtet, einem Smart Home Hub, der sich ebenfalls an Nutzerinnen und Nutzer richtet, die Smart-Home-Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander kombinieren möchten. Der Hoobs Pro dürfte in Preis und Leistung ein direkter Wettbewerber zum Homey Pro sein. Letzterer wird allerdings voraussichtlich noch in diesem Dezember ausgeliefert. Auf den Hoobs Pro müssen Interessierte noch bis etwa März 2023 warten.

Die technischen Daten des Hoobs Pro auf einen Blick:

1,6 GHz Quadcore ARM Cortex-A53

2GB LPDDR4 DRAM

16Gb eMMC Embedded Flash Storage

Dualband 2,4 und 5GHz WLAN

Bluetooth v5.0

High Range Zigbee 3.0 Hub

Thread Border Router

GPU/VPU, NPU mit 2,3 TOPS zur Beschleunigung des maschinellen Lernens

2 USB-3.1-Anschlüsse

Laden für USB-C

Der Hoobs Pro kann ab sofort für stolze 399,99 Euro vorbestellt werden und wird laut aktuellem Plan voraussichtlich im März ausgeliefert. Eine Vergabe erfolgt nach dem „first come, first served“-Prinzip.