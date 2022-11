Jackery Black Friday Angebote: Kraftvolle Solargeneratoren aktuell stark im Preis reduziert

Anzeige. Während ich aktuell noch den neuen Jackery Solargenerator 1000 Pro teste, könnt ihr heute alle anderen Versionen günstiger kaufen. Schon jetzt gewährt Jackery zum anstehenden Black Friday Rabatt in Höhe von bis zu 899 Euro.

Ricky, Head of Business bei Jackery:

„Traditionell werden unsere Produkte im Outdoor-Bereich eingesetzt und haben sich dort als umweltfreundliche und sichere Methode autarker Energieerzeugung etabliert. Wachsendes Umweltbewusstsein und steigende Energiepreise haben unter anderem dazu geführt, dass Konsumenten verstärkt nach alternativen Energiequellen wie zum Beispiel Balkon Solaranlagen für Ihr Zuhause suchen. Wir freuen uns, dass unsere kleinen nachhaltigen Energielösungen immer mehr Menschen helfen können, nicht nur unseren angestammten Kunden aus Outdoor-Enthusiasten, Heimwerkern, Campern etc. All unsere Kunden kommen aktuell zudem in den Genuss, einer kostenlosen Garantieverlängerung auf zwei Jahre. Wer die Produkte bei Amazon oder über die Offline-Kanäle bestellt, kann durch das Registrieren auf Jackerys offiziellen Website eine Verlängerung erhalten.“