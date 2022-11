Sony WH-1000XM5: Die wohl besten Over-Ear-Kopfhörer zum neuen Bestpreis

Ich habe mich ja vor einigen Jahren auf Bose und die QuietComfort-Serie eingeschossen, es gibt da draußen aber noch einen Over-Ear-Kopfhörer, der wohl als noch etwas besser bezeichnet werden kann. Die Rede ist von Sony und den WH-1000XM5, der aktuellsten Generation der Noise-Cancelling-Kopfhörer des Herstellers. In der Black Friday Woche könnt ihr die Kopfhörer zum neuen Bestpreis kaufen.

Der reguläre Listenpreis der Sony WH-1000XM5 liegt bei 419 Euro. Aktuell ist der Preis der beiden Farbvarianten Schwarz und Silber allerdings auf 309 Euro (Amazon-Link) reduziert. Das ist, so zumindest der Preisverlauf, der bisher beste Preis im Netz. Bei anderen Händlern kostet der Kopfhörer aktuell mindestens 329 Euro.

Die Sony WH-1000XM5 im Test

Ich habe den Kopfhörer bisher noch nicht selbst ausprobiert, habe euch aber zwei Videos aus dem Netz gesucht. Einmal das kurze und knackige Review von iKnowReview und dazu das ausführliche Fazit von Technikfaultier nach vier Wochen Nutzung. Hier sollten im Prinzip alle Fragen geklärt werden.

Das erwartet euch bei den Kopfhörern

Das neue Modell bringt ein neues Design mit und erlaubt fortan die eine noch einfachere Anpassung der Größe. Das neue Soft-Fit-Leder schmiegt sich perfekt an den Kopf, nimmt den Druck von den Ohren und schirmt Außengeräusche ab. Zum Einsatz kommen speziell entwickelte 30mm Treiber, die noch einmal für einen natürlicheren Klang sorgen. Ebenso kann man nicht nur per Bluetooth Musik hören, sondern auch per Kabel.

Abermals wurde die aktive Geräuschunterdrückung optimiert, die bei Sony ja ohnehin klasse ist. Zwei Prozessoren steuern acht Mikrofone, die störende Geräusche vor allem im mittleren und hohen Frequenzbereich drastisch reduzieren. Ein automatischer NC-Optimierer passt die Geräuschminimierung präzise an die jeweilige Person und Umgebung an. Mithilfe des integrierten Prozessors V1 schöpft der WH-1000XM5 das Potenzial des HD Noise Cancelling-Prozessors QN1 von Sony voll aus. Da die ANC-Funktion adaptiv ist, stimmt der Klang sich auf die jeweilige Situation automatisch ab.

Um die Gesprächsqualität zu optimieren setzt man auf die Precise Voice Pickup-Technologie. Mit vier Beamforming-Mikrofonen und einem KI-basierten Geräuschminimierungsalgorithmus sorgt man für eine klare und deutliche Übertragung der Stimme, hinzu kommt eine neu entwickelte Struktur zur Reduzierung von Windgeräuschen. Die Sony WH-1000XM5 warten mit 30 Stunden Akkulaufzeit auf, wobei man nach 3 Minuten Aufladen wieder 3 Stunden hören kann.