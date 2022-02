igloohome: Bluetooth-Zahlenschloss erhält praktische Fernbedienung

Von der Marke igloohome haben wir euch vor einiger Zeit schon das Smart Padlock vorgestellt, ein smartes Zahlenschloss. Außerdem bietet der Hersteller noch die Smart Lockbox an, eine kleine Schlüsselbox, die sich ebenfalls per PIN oder App öffnen lässt. Beide Schlösser erhalten jetzt ein praktisches Zubehör, den igloohome Key Fob.

Für 34,99 Euro (Amazon-Link) erhaltet ihr eine kleine Fernbedienung, mit der das öffnen der Schlösser noch ein wenig einfacher wird. Statt einen PIN-Code eingeben oder die App öffnen zu müssen, reicht ein Knopfdruck auf die Fernbedienung aus, um das Schloss zu öffnen.

Der igloohome Key Fob kann mit 199 Schlössern sicher verbunden werden, fünf Stück kann er gleichzeitig öffnen. Dafür darf die maximale Distanz zur Keybox 4 Meter betragen, beim Padlock darf man maximal 1 Meter entfernt sein.

Genau wie vergleichbare Schlüsselanhänger anderer Hersteller, ich denke hier beispielsweise an Nuki und den Nuki Fob, ist das igloohome Key Fob eine praktische Sache für Kinder und alle anderen, die nicht immer ein Smartphone dabei haben, sich aber auch keinen Zahlencode merken wollen oder können. Und auch an die Sicherheit hat man bei igloohome gedacht: Sollte der Schlüsselanhänger mal verloren gehen, kann er in der App des Herstellers gelöscht werden.

