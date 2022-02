Echo Buds: Amazon startet günstigen Konkurrenten für Apples AirPods

In den USA sind die Amazon Echo Buds der zweiten Generation schon seit rund einem Jahr erhältlich und haben dort überzeugen können. Im Technik-Magazin The Verge gibt es für die kleinen kabellosen Kopfhörer sehr gute 8,5 von 10 möglichen Punkten. Überzeugen konnte vor allem der Preis, die verbesserte Geräuschunterdrückung, der Transparenz-Modus sowie die allgemein gute Klangqualität gemessen am Preis.

Nun kommen die Amazon Echo Buds auch nach Deutschland und Österreich – und das zu einem richtig guten Kurs. Vorbestellungen nimmt Amazon nämlich mit einem Rabatt in Höhe von 40 Euro entgegen. Für die in Schwarz oder Weiß erhältlichen Kopfhörer werden nur 79,99 Euro (Amazon-Link) fällig. Solltet ihr das Modell mit einem kabellosen Ladecase wünschen, seid ihr mit 99,99 Euro dabei. Die Auslieferung der Echo Buds startet am 24. Februar.

Was die Echo Buds alles bieten? Da wir sie bisher noch nicht selbst ausprobiert haben, das aber auf jeden Fall noch erledigen werden, wollen wir erst einmal den Hersteller selbst zu Wort kommen lassen:

Echo Buds sind kompakt, leicht und nach IPX4 zertifiziert, um Wasserspritzern, Schweiß oder leichtem Regen standzuhalten. Während die kurze Schallöffnung den Tragekomfort erhöht, reduziert die integrierte Belüftungsöffnung den Druck im Ohr während der Nutzung. So fühlen sich die Echo Buds ganz natürlich an – ideal für lange Nutzungszeiten im Alltag. Vier Paar Ohrpolster sowie zwei Paar Ohrbügel unterschiedlicher Größe und der einfache Größentest sorgen für eine angenehme Passform und optimale Klangqualität.

Gespannt bin ich auf jeden Fall, wie die Echo Buds klanglich abschneiden und wie gut die aktive Geräuschunterdrückung im Vergleich zu den AirPods und AirPods Pro von Apple funktionieren wird.

Spannend sind die Echo Buds natürlich für Nutzerinnen und Nutzer, die auch Zuhause auf Amazons Sprachassistent Alexa setzen. So lässt sich unter anderem die Wiedergabe von einem Alexa-Lautsprecher mit dem Sprachbefehl „Alexa, setze Musik hier fort“ einfach auf den Kopfhörern fortsetzen.