igloohome Smart Padlock: Smartes Vorhängeschloss mit App ausprobiert

Smarte Vorhängeschlösser diverser asiatischer Hersteller mit PIN-Eingabe oder Fingerabdrucksensor gibt es bei Amazon schon für rund 25 bis 50 Euro. Und dann kommt igloohome mit seinem Smart Padlock daher und verlangt stolze 109 Euro. Wir wollten wissen: Was bekommt man für den deutlich höheren Kaufpreis? Der Hersteller jedenfalls verspricht folgendes:

Das Smart Padlock von igloohome ist ein robustes Vorhängeschloss, das sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet ist und eine komfortable Zugriffskontrolle ermöglicht. Es lässt sich per Bluetooth über die igloohome-App oder über einen sicheren PIN-Code öffnen. Einmal in der App installiert, können Besitzer jederzeit und von überall einmalige, zeitbegrenzte, wiederkehrende oder dauerhafte PIN-Codes generieren und an Benutzer verschicken.