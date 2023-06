Im Kopf von Schmidt-Rottluff: Niedrigschwelliger Zugang zur Kunst des Malers

Die Games-Produktionsfirma Playing History hat in Zusammenarbeit mit den Kunstsammlungen Chemnitz die App Im Kopf von Karl Schmidt-Rottluff (App Store-Link) in den deutschen App Store gebracht. Die Anwendung bietet Kindern, Jugendlichen und Junggebliebenen einen spielerischen und niedrigschwelligen Zugang zur Kunst des bedeutenden Chemnitzer Malers.

Der expressionistische Künstler Karl Schmidt-Rottluff gehört zu den berühmtesten Kindern der Stadt Chemnitz. Er wuchs im Chemnitzer Vorort Rottluff auf und ging mit Erich Heckel in die Schule. 1905 gründeten die beiden zusammen mit dem ebenfalls in Chemnitz aufgewachsenen Ernst Ludwig Kirchner in Dresden die bekannte Künstlervereinigung Brücke. Die Kunstsammlungen Chemnitz besitzen eine umfangreiche Sammlung mit über 500 Objekten des Künstlers.

Im Kopf von Karl Schmidt-Rottluff ermöglicht es den Spielern und Spielerinnen, das Leben und die Werke des Künstlers zu erkunden. Durch interaktive Rätsel und Aufgaben wird der Zugang zu den Kunstwerken vereinfacht und das Interesse an Kunst geweckt. In verschiedenen Leveln wie „So bin ich“, „Mehr als Malen“ und „Eine dunkle Zeit“ begleitet ein fiktiver Karl Schmidt-Rottluff die User. Dabei erfahren sie mehr über das bewegte Leben des Künstlers und die historischen Hintergründe seiner Kunst, von der Gründung der Künstlergruppe Brücke bis hin zu den Schrecken des Nationalsozialismus.

Farben mischen und Holzschnitte erstellen

Gleichzeitig können die Spieler und Spielerinnen künstlerische Techniken wie das Mischen von Farben, das Erstellen von Holzschnitten und Plakaten ausprobieren. Durch das Lösen von Rätseln enthüllen sie schrittweise einzelne Kunstwerke des Expressionisten und können sie in einer virtuellen Galerie sammeln.

„Wir bei Playing History sind stolz darauf, durch unsere Zusammenarbeit mit den Kunstsammlungen Chemnitz einen bedeutsamen Beitrag zur Kunstvermittlung zu leisten und die einzigartige Bedeutung von Karl Schmidt-Rottluff für die internationale Kunstgeschichte erlebbar zu machen“, erklärt Dr. Martin Thiele-Schwez, Geschäftsführer von Playing History.

Im Kopf von Karl Schmidt-Rottluff ist kostenlos erhältlich und kann sowohl im Museum als auch zu Hause oder in der Schule genutzt werden. Die Installation ist in deutscher Sprache auf dem iPhone möglich und fordert neben iOS 11.0 oder neuer auch rund 160 MB an freiem Speicherplatz ein. Die Anwendung bietet einen spielerischen Zugang zur Kunst und ermöglicht es insbesondere jüngeren Menschen, die Werke von Rottluff auf eine unterhaltsame und zugängliche Weise zu entdecken.