Impfzertifikat von Hitler: Corona-Warn-App erkennt jetzt Fälschungen

Im letzten Monat tauchte in den Weiten des Internets ein QR-Code eines Impfzertifikats auf, das in Frankreich auf den Namen Adolf Hitler ausgestellt worden ist, Geburtsdatum 01.01.1900. Bis dahin ein eher geschmackloser Scherz, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass dieses Zertifikat von den gängigen Apps wie der Corona-Warn-App und CovPass als validiert, echt und gültig angezeigt wurde.

Dieser Vorfall zeigte erstmals auf, dass die von Gesundheitsämtern oder anderen Behörden in Europa ausgestellten Zertifikate kompromittiert worden sind. Schon in der Vergangenheit machten Nachrichten zu immer mehr Fällen von gefälschten Impfzertifikate die Runde, die über verschiedenste Sicherheitslücken im System an fälschungswillige Personen gelangen konnten – seien es wenig abgesicherte Webplattformen, Aussteller wie Apotheken oder Angestellte von Behörden.

Alle ausgestellten Zertifikate einer Ausgabestelle werden ungültig

Auf diese Vorfälle hat die Bundesregierung nun mit einem Update für die Corona-Warn-App (App Store-Link) reagiert: Die Anwendung ist ab sofort in der Lage, gefälschte Impfzertifikate als ungültig anzuzeigen. Gleichzeitig werden auch alle anderen Zertifikate, die von der gleichen Ausgabestelle mit identischer Signatur vergeben wurden, als nicht mehr valide angezeigt. Sollte also beispielsweise ein schwarzes Schaf unter Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen einer Apotheke versucht haben, die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, werden alle in der jeweiligen Apotheke ausgestellten Zertifikate invalidiert und entsprechende Impfzertifikate ungültig.

Dies hat dann allerdings auch zur Folge, dass alle Personen, die sich in der betroffenen Apotheke ihr Impfzertifikat haben ausstellen lassen, um einen neuen Impfnachweis kümmern müssen. Die Corona-Warn-App in der neuen Version 2.13.2 bietet die Möglichkeit, sich per Push-Mitteilung informieren zu lassen, wenn die in die App eingepflegten Zertifikate als ungültig eingestuft worden sind. Gerade bei Reisen ins Ausland ist es daher ratsam, den Impfpass oder von mehreren Stellen validierte Zertifikate mit sich zu führen.