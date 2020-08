Implosion – Never Lose Hope: Erstes Update nach 4 Jahren begleitet Gratis-Aktion

Erinnert ihr euch noch an das Action-Spiel „Implosion – Never Lose Hope“ (App Store-Link)? Seit 2015 ist das Spiel für iOS verfügbar, das letzte Update war jedoch auf dem 4. März 2016 datiert. Nach nun mehr als 4 Jahren melden sich die Entwickler zurück und haben nicht nur ein neues Kapitel namens „Eiserner Wille“ hinzugefügt, sondern auch an der Grafik geschraubt.

Das Spiel ist jetzt auch auf den neusten Geräten gut spielbar und wird im Vollbildmodus angezeigt. Allerdings solltet ihr beachten, dass Version 1.5 den zuvor gespeicherten Spielfortschritt bei einigen Nutzern überschreibt. Gleichzeitig können Neukunden das Spiel jetzt kostenlos ausprobieren. Während man zuvor 10,99 Euro bezahlen musste, ist der 3,3 GB große Download jetzt gratis erhältlich.

Implosion – Never Lose Hope ist ein spannendes Science-Fiction-Abenteuer, das 20 Jahre nach dem Ende der Erde spielt und man gegen eine feindliche Lebensform um sein eigenes Überleben kämpft. Besonders hervorzuheben ist neben der tollen Grafik auch die tolle Sound-Kulisse, auch wenn der Sprecher nur in englischer und japanischer Sprache verfügbar ist. Deutsche Untertitel sind aber vorhanden.