Insekten Checker: Lebensmittel-Checker mit besonderem Fokus

Barcode-Scanner, die euch verraten, welche Stoffe in Lebensmitteln, Kosmetik-Produkten und Co. stecken gibt es ja zuhauf. Ich nutze zum Beispiel seit geraumer Zeit den Tox Fox vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, um meine Kosmetikprodukte auf Schadstoffe zu überprüfen. Insekten Checker (App-Store-Link) funktioniert ähnlich, setzt aber einen speziellen Fokus: Die praktische App überprüft, ob in Lebensmitteln Insekten oder deren Sekrete verarbeitet sind. Ich habe mir den Insekten Checker für euch angesehen.

Die EU hat vor einer Weile die Verarbeitung von einigen Insekten und deren Sekreten in Lebensmitteln zugelassen. Manche von euch möchten nun sicher genauer hinschauen, wer oder was da in ihren Lebensmitteln steckt. Hier kommt ab sofort der Insekten Checker ins Spiel.

Die kleine App verrät euch anhand eines einfach Barcode-Scans – alternativ auch über Eingabe der EAN oder den Upload eines Fotos – ob in den Produkten in eurem Einkaufswagen Insekten enthalten sind oder nicht. Praktisch dabei: Die App funktioniert auch offline, was gerade in Supermärkten, in denen es ja häufig nur mäßigen Empfang gibt, von Vorteil ist.

Produkte, die noch nicht in der Datenbank enthalten sind, könnt ihr als Nutzer neu anlegen. Die Entwickler von Insekten Checker prüfen dann händisch eure Eingaben und geben die Einträge frei. So füllt sich die Datenbank täglich mit qualitätsgesicherten Informationen zu weiteren Produkten.

In den Einstellungen könnt ihr außerdem auswählen, welche Insekten bei der Suche berücksichtigt werden sollen. Die Bedienung der App ist dabei wirklich kinderleicht und das Design sehr nutzerfreundlich gehalten.

Für 0,99 Euro herunterladen

Insekten Checker läuft auf allen iPhones ab iOS 13. Ihr könnt die App für 99 Cent kaufen und die Entwickler mit einem optionalen Trinkgeld von bis zu 24,99 Euro unterstützten. Aus meiner Sicht ist Insekten Checker ein praktischer Begleiter im Supermarkt, wenn ihr gerne Lebensmittel auf ihre Inhaltsstoffe hin checkt. Ich werde die App auf jeden Fall weiterhin bei Einkäufen befragen.