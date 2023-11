Apple kündigt Updates für Final Cut Pro an

Mit Logic hat Apple erst in dieser Woche eine seiner professionellen Werkzeuge aktualisiert, das nächste soll noch in diesem Monat folgen. Angekündigt wurden heute großes Updates für Final Cut Pro auf dem iPad und auf dem Mac. Welche Neuerungen es geben wird, verraten wir euch in diesem Artikel.

Das kommt in Final Cut für Mac

Das kommende Update von Final Cut Pro bietet Kreativen neue Werkzeuge zur Vereinfachung komplexer Bearbeitungen und beschleunigte Geschwindigkeiten beim Export. Da wäre beispielsweise der neue automatische Timeline-Scroll, der es erleichtert, sich zu konzentrieren, indem man Clips während der Wiedergabe unter dem Abspielkopf im Blick behält.

Außerdem wird die Anzeige von Video- und Audio-Rollenfarben verbessert. Die unterschiedlichen Farben ermöglichen es auch, Clips mit Hilfe des Timeline-Index nach Rolle zu identifizieren und hervorzuheben. Dort lassen sich jetzt auch mehrere Clips zu einer einzigen Storyline kombinieren und einfacher zusammen bearbeiten.

Videoprofis arbeiten oft an mehreren Projekten gleichzeitig, und mit dem Update ist der Export dieser Projekte jetzt schneller als je zuvor. Man kann H.264- und HEVC-Exporte beschleunigen, indem man Videosegmente automatisch an verfügbare Media Engines zur gleichzeitigen Verarbeitung schickt.

Das ist neu in Final Cut Pro für iPad

Das Hinzufügen von Live Audio ist mit dem kommenden Update noch einfacher. Mit den integrierten oder angeschlossenen externen, Mikrofonen können Creator auf dem iPad ganz einfach Kommentare und Live Audio direkt in der Timeline aufnehmen.

Zudem kann man die Stabilisierung im Profikameramodus einschalten, um verwackelte Aufnahmen zu verbessern und Videos flüssiger zu gestalten, oder sie ausschalten, um Action und Bewegung zu betonen. Auch die neuen kombinierten Storylines werden den Weg auf das iPad finden.