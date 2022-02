Inua: Ein tolles Premium-Abenteuer ist jetzt im App Store erhältlich

„Das Team vom deutsch-französischen Sender arte ist bekannt dafür, auch großartige Spiele zu veröffentlichen“, mit diesen Worte startete meine Kollegin Mel ihre kleine Vorschau auf das Spiel Inua (App Store-Link). Mittlerweile ist das Premium-Abenteuer zum Preis von 4,99 Euro verfügbar und kann seit heute auf iPhone und iPad installiert werden. Und was soll ich nach dem ersten Anspielen sagen? Es ist wieder ein toll gemachter Titel.

Inua nimmt euch mit auf eine mystische Reise in den hohen Norden Kanadas. Das auf Erzählungen fokussierte Point-and-Click-Abenteuer nimmt euch mit auf eine Reise der Reporterin Taïna, die im Rahmen einer Expedition herausfinden möchte, was im 19. Jahrhundert mit dem Schiff der Franklin-Expedition passiert ist.

„Reise durch die Zeit und finde heraus, was sie verbindet. Suche nach Ideen, lass sie in die Köpfe der Figuren eindringen und führe sie zu Nanurluk, dem mythischen Eisbären, der vor 10 000 Jahren lebte“, heißt es nicht weniger mystisch in der Beschreibung des Entwicklerteams.

Wenig Action, dafür umso mehr Story

Umgesetzt ist das Abenteuer ohne viel Action, dafür aber mit umso schöneren Zeichnungen, in denen man die Geschichte nach und nach aufdeckt. In den verschiedenen Umgebungen hält man Ausschau nach Objekten und Hinweisen, die man dann mit den verschiedenen Charakteren des Spiels kombinieren kann. So erfährt man immer mehr Einzelheiten und kommt der Lösung des Rätsels immer näher.

Für die passende Untermalung sorgen tolle Audio-Inhalte – unter anderem sind alle Stimmen in englischer Sprache vertont. Aber keine Sorge: Es gibt deutsche Untertitel und auch alle anderen Texte im Spiel sind komplett auf Deutsch. Und hier reden wir ganz sicher nicht von irgendeiner automatischen Übersetzung, sondern einer wirklich perfekten Umsetzung.

Zur genauen Spieldauer kann ich euch nach der ersten halben Stunde mit Inua leider noch nichts genaues sagen. Das Spiel lässt sich auch auf dem iPhone prima spielen, nach Möglichkeit empfehle ich euch das Erlebnis aber auf einem möglichst großen iPad-Bildschirm. Da kommen die tollen Zeichnungen und Details einfach noch etwas besser zur Geltung.