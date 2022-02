Bosch Smart Home: Bridge und 4 Heizkörper-Thermostate für nur 199,99 Euro

Ihr steuert eure Heizung immer noch manuell? Das könnt ihr jetzt ändern, denn bei Saturn gibt es smarte Produkte von Bosch Smart Home günstiger. Das „Starter Set Smartes Heizen“ mit Bridge und insgesamt vier Thermostaten gibt es im Moment für nur 199,99 Euro (zum Angebot) statt 379 Euro. Wir haben die Thermostate schon getestet und wollen noch einmal die wichtigsten Details aufgreifen.

Die Bridge wird einfach per Kabel an den Router angeschlossen und erlaubt dann auch einen Fernzugriff. Die Thermostate kommunizieren per WLAN mit der Bridge und können ganz einfach auf das Ventil aufgeschraubt werden – entsprechende Adapter für verschiedene Modelle sind mit dabei.

Mit der Bosch Smart Home-App könnt ihr die Bridge und die Thermostate einrichten. Die Bedienung ist einfach und die App gut gestaltet. Ihr könnt aber auch HomeKit, Alexa oder Google Assistant nutzen. Im Apple-Kosmos ist HomeKit natürlich besonders spannend, Automationen und Zeitpläne könnt ihr in allen Apps anlegen.

Video-Review

Die smarten Thermostate von Bosch sind empfehlenswert, die Reaktionszeit der Befehle könnte etwas schneller sein. Hier sollte man im Hinterkopf behalten, dass Bosch noch viele weitere Komponenten im Angebot hat. Wer alles aus einer Hand will, ist hier gut aufgehoben. Es gibt Innen- und Außenkameras, Rauchmelder, Schalter, eine Fernbedienung, Unterputz-Aktoren, Thermostate für Fußbodenheizung, Zwischenstecker, Bewegungsmelder, Wassermelder, Türkontakte und mehr.

Das Starter Set für Ihre Wohlfühltemperatur. Eine Heizung, die mitdenkt? Mit dem Smart Heizen Set von Bosch erhalten Sie alle Komponenten um mit Ihrer Smart Home Heizungssteuerung zu starten. Bei Bedarf erweitern Sie Ihr System, indem Sie zusätzliche Produkte wie z.B. Tür-Fenster-Kontakte integrieren.

