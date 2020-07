iOS 14: Auswahl-Räder für Uhrzeit und Datum im neuen Design

Mit iOS 7 hat Apple die Auswahl-Räder eingeführt, mit denen man ein Datum, die Uhrzeit und Co. einstellen konnte. Ich persönlich hab mich mit den Auswahl-Rädern angefreundet und bin der Meinung, dass man so schnell zum Ziel kommt. Das haptische Feedback bei der Auswahl passt sehr gut. Okay, vom Design her gewinnt diese Anzeige keinen Preis, aber sie ist pragmatisch.

Aktuelle Auswahl-Räder in iOS 13

Mit iOS 14 werden die Auswahl-Räder verschwinden. Apple wird hier eine ganz normale Zahleneingabe mit Tastenfeld anbieten. Möchte man zum Beispiel einen Wecker stellen, dreht man nicht mehr an den Auswahl-Rädern, sondern tippt die entsprechende Uhrzeit über das Tastenfeld ein. Standardmäßig sind alle Zahlen markiert, optional kann man aber auch auf die Stunden oder Minuten bei der Uhrzeit klicken.

Neues Tastenfeld in iOS 14

Nachdem man nun jahrelang die kleinen Scrollräder bedient hat, muss man sich umgewöhnen. Optisch finde ich die neue Auswahl nicht wirklich besser, ob die Eingabe jetzt schneller vonstatten geht, muss ich noch genau ausprobieren. Möglicherweise ist die Eingabe über das Zahlenfeld etwas schneller.

In der Kalender-App erfolgt die Auswahl des Datums fortan über die Kalendermonatsanzeige. Auch hier fällt das Scrollrad weg.

Jetzt die Frage an euch: Was gefällt euch besser?