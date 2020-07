iOS 14: Kopfhörer-Pegel in Echtzeit im Kontrollzentrum anzeigen

In iOS 13 könnt ihr in der Health-App sehen, ob der Kopfhörer-Geräuschpegel zu laut eingestellt war. Ihr könnt die Statistiken nach Tag, Woche, Monat oder Jahr filtern. Diese Option ist auch weiterhin mit iOS 14 verfügbar, neu ist jedoch die Anzeige des Kopfhörer-Geräuschpegels im Kontrollzentrum.

Die Hören-Option muss zuerst aktiviert werden: Einstellungen → Kontrollzentrum → Hören. Im Kontrollzentrum wird dann ein Ohr-Icon angezeigt. Sind Kopfhörer angeschlossen und es wird zum Beispiel Musik abgespielt, sieht man in Echtzeit einen Pegel. Mit einem langen Klick kann man die Anzeige vergrößern und hier sogar die Lautstärke in dB einsehen. Bestenfalls haltet ihr euch im grünen Bereich auf. Über 80 dB zeigt der Pegel mit gelber Farbe eine Warnung an.

Diese Funktion ist bisher nur in der Beta von iOS 14 verfügbar. Die finale Version von iOS 14 kommt im Herbst.