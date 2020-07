What the Golf?: Verrücktes Golfspiel bekommt neue Inhalte

Dass What the Golf? (App Store-Link) super verrückt ist, haben wir euch schon mitgeteilt. Das Golf-Spiel ist nur bei Apple Arcade verfügbar und bietet ab sofort noch mehr Inhalte. Um es mit den Worten der Entwickler zu sagen: “Aller Sport ist Golf und alles Golf ist Sport.”

Version 1.08 bringt ein neues Menü mit, das die nächste Aufgabe in den Fokus rückt. Doch neben kosmetischen Änderungen gibt es auch neue Inhalte. Olympia wurde dieses Jahr zwar abgesagt, aber in What the Golf? startet jetzt das “SPORTLICHE SPORT-SPECIAL”. Was euch erwartet? Bitteschön:

Golf mit einer Schildkröte, die Rad fährt.

Noch mehr Golffußball … Anscheinend ist Fußball doch ein Sport.

Golfe mit einem Golfer, der als Hai verkleidet ist.

Golf mit einem Läufer.

Golf mit Pfeilen.

Vielleicht kannst du sogar mit einem Pferd Golf spielen! :O

Falls ihr Apple Arcade abonniert habt, solltet ihr euch das verrückte What the Golf? auf jeden Fall ansehen. Werft abschließend einen Blick in den Trailer.