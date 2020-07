Apple informiert: Kameraabdeckung kann MacBook-Display beschädigen

Habt ihr die Kamera am MacBook abgeklebt? Habt ihr Angst davor, dass euch jemand hacken und so ausspionieren könnte? Mark Zuckerberg ist so ein Typ. Dass das beim MacBook, MacBook Air oder MacBook Pro zu Problemen führen könnte, listet Apple jetzt gesondert auf.

Wenn du dein Mac-Notebook schließt, während eine Kameraabdeckung angebracht ist, beschädigst du möglicherweise das Display, weil der Abstand zwischen dem Display und der Tastatur auf sehr geringe Toleranzen ausgelegt ist. Das Abdecken der integrierten Kamera könnte auch den Umgebungslichtsensor beeinträchtigen und verhindern, dass Funktionen wie die automatische Helligkeit und True Tone funktionieren. Verwende die Statusanzeige für die Kamera als Alternative zu einer Kameraabdeckung, um zu bestimmen, ob die Kamera aktiv ist, und entscheide in den Systemeinstellungen, welche Apps die Kamera verwenden dürfen.

Neben der FaceTime-Kamera befindet sich eine kleine LED, die grün leuchtet, wenn ein Zugriff auf die Kamera erfolgt. Apple betont dabei, dass die Kamera nicht ohne die Statusanzeige aktiviert werden kann. So kann man immer sofort sehen, ob die Kamera eingeschaltet ist.

Falls ihr dennoch eine Kameraabdeckung einsetzen wollt oder sogar müsst, beachtet folgenden Richtlinien, um Beschädigungen am Display zu vermeiden.