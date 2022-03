Während der gestrigen Keynote hat sich Apple nicht zu den kommenden Softwareupdates iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3, watchOS 8.5, HomePod 15.4 und tvOS 15.4 geäußert.

Doch in einem Nebensatz in einer Pressemitteilung schreibt Apple nun, dass die neuen Softwareversionen nächste Woche für alle zum Download freigegeben werden. Ein genaues Datum hat Apple noch nicht spezifiziert, möglicherweise geht es erst am 18. März los, eventuell aber auch ein paar Tage früher.

Die wichtigsten Neuheiten