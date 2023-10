iOS 17.1 ist da: Das sind alle Neuerungen

Für das iPhone steht ab sofort die neue Softwareversion iOS 17.1 zum Download bereit. Das Update bringt einige neue Funktionen mit, zudem gibt es zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Das Update wird allen Nutzern und Nutzerinnen empfohlen und kann wie gewohnt über die Softwareaktualisierung direkt auf dem Gerät geladen und installiert werden.

AirDrop über das Internet: Mit AirDrop kann man Daten, Dokumente, Fotos, Videos und mehr mit Apple-Geräten in der Nähe austauschen. Dazu muss lediglich Wi-Fi und Bluetooth aktiviert sein. Mit iOS 17.1 wird man Übertragungen über das Internet fortsetzen können, wenn sich die Geräte entfernen. Demnach müssen die Geräte nicht mehr zwingend nebeneinander liegen bleiben.

Mehr Optionen für StandBy: Für die iPhone-Modelle mit Always-On Display, also für das iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max, lässt sich nun einstellen, dass das Display automatisch und intelligent reagiert, optional lässt sich fortan festlegen, dass das Display nie ausgeschaltet wird oder nach 20 Sekunden.

NameDrop mit watchOS 10.1: Zusammen mit watchOS 10.1 funktioniert NameDrop jetzt mit der Apple Watch. Ihr könnt eure Kontaktdaten fortan auch von Apple Watch zu iPhone oder von Apple Watch zu Apple Watch austauschen.

Apple Music: Die Musik-App von Apple bietet jetzt auch Favoriten für Musiktitel, Alben und Playlists an, zudem steht in der Mediathek eine Filterfunktion bereit. Optisch wurde die App weiter angepasst, ebenso gibt es am Ende jeder Playlist Songvorschläge, die zur aktuellen Stimmung passen.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Eine Option zum Auswählen eines bestimmten Albums für die zufällige Fotowiedergabe auf dem Sperrbildschirm

Unterstützung für Hausschlüssel bei Verwendung von Matter-Schlössern

Verbesserte Stabilität beim geräteübergreifenden Synchronisieren von Bildschirmzeit-Einstellungen

Ein Problem wird behoben, bei dem beim Übertragen oder erstmaligen Koppeln einer Apple Watch die Datenschutzeinstellung für „Wichtiger Ort“ zurückgesetzt werden kann.

Ein Problem wird gelöst, bei dem die Namen von Anrufenden möglicherweise nicht angezeigt werden, wenn du bereits an einem anderen Anruf teilnimmst.

Ein Problem wird korrigiert, bei dem eigene sowie gekaufte Klingeltöne möglicherweise nicht als SMS-Töne angezeigt werden.

Ein Problem wird behoben, bei dem eine Tastatur schlechter reagieren kann.

Optimierungen für die Unfallerkennung (alle iPhone 14- und iPhone 15-Modelle).

Ein Problem wird behoben, bei dem Bilder auf dem Display verbleiben konnten.