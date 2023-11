iOS 17.2 schaltet Spatial Video für das iPhone 15 Pro frei

Die zweite Beta-Version von iOS 17.2 wurde gestern Abend zum Download bereitgestellt und bringt die Funktion mit, ein räumliches Video (Spatial Video) mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max aufzunehmen. Diese Videos können dann in der Fotos-App auf Apples kommenden Vision Pro Headset angezeigt werden.

In den Einstellungen → Kamera lässt sich das neue Feature aktivieren und Apple weist vor der Aufnahme darauf hin, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn man das Video möglichst stabil im Querformat aufnimmt. Das Video wird mit 30 Bildern pro Sekunde bei 1080p aufgezeichnet und eine Minute Video nimmt 130 MB Speicherplatz in Anspruch.

Videos, die als Spatial Video gefilmt wurden, lassen sich auch auf dem iPhone ansehen, allerdings nur als herkömmliches Videos. Spatial Videos sind mit der Bezeichnung „Spatial“ versehen, um anzuzeigen, dass sie auf dem Vision Pro in 3D angezeigt werden können. Auf dem Vision Pro-Headset werden Spatial-Videos standardmäßig nicht im Vollbildmodus angezeigt. Wenn man das Video vergrößert, warnt Apple, dass das Video „übermäßige Bewegungen aufweist“ und „bei der Vergrößerung Unbehagen verursachen kann“.

Apple Vision Pro startet Anfang 2024

In den USA wird Apple das Vision Pro Headset Anfang 2024 verfügbar machen und zu einem Preis von 3.499 US-Dollar verkaufen. Im Laufe des Jahres wird Apple das Headset auch in weitere Ländern bringen, wann Deutschland an der Reihe ist, ist derzeit noch unbekannt.