Sygic: Navigations-App erhält überarbeitete Benutzeroberfläche

Neben den vielfach genutzten Navigations-Lösungen von Apple Maps und Google Maps stehen auch zahlreiche andere Navi-Anwendungen im App Store bereit, darunter Waze, TomTom Go oder auch Sygic (App Store-Link). Letztere App hat nun eine optimierte Benutzeroberfläche für ein angenehmeres Fahrtenerlebnis angekündigt.

So gibt es unter anderem Änderungen in der Farbgebung und im Informationslayout, die zweckmäßig sind und für mehr Benutzerfreundlichkeit sorgen sollen. Dank dieser Änderungen können User ihr Navigationserlebnis optimieren und müssen nicht mehr so häufig mit dem Bildschirm interagieren.

Eine der auffälligsten Änderungen in der Sygic GPS-Navigation ist die Verschiebung der Suchleiste. Sie befindet sich jetzt am unteren Rand des Bildschirms, wobei die Favoriten-Adressen für einen einfachen Zugriff integriert sind. Sie bleibt während der gesamten Navigation stets verfügbar. Darüber hinaus ist die Schaltfläche mit den Kartenebenen, einschließlich einer Option für die Satellitenansicht für eine umfassende Suche, jetzt bequem zugänglich.

Nach dem Öffnen der App gelangt man in den Erkundungsmodus, der mit einer Bewegung nahtlos in den freien Fahrmodus übergeht. Sobald der Fahrer das Ziel festgelegt und die Route ausgewählt hat, öffnet ein einziges Antippen des Navigationsbildschirms eine Reihe von Schaltflächen: Lautstärkeregler, Kartenzoom, Routenübersicht und eine auffällige, markante gelbe Benachrichtigungsblase für die Meldung von Verkehrsunfällen.

Das neu gestaltete Menü nimmt jetzt die gesamte Bildschirmbreite ein, so dass alle Elemente an einer leicht zugänglichen Stelle zusammengefasst sind und Doppelungen vermieden werden. Mehrere Elemente wurden im Navigationsmodus überarbeitet, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. So hat etwa die Informationsblase zur Geschwindigkeitsbegrenzung eine neue Form und einen verbesserten Kontrast, während Warnungen und Verspätungen unter dem oberen blauen Wegweiser deutlicher und auffälliger gekennzeichnet sind.

Neuer Fortschrittsbalken und überarbeitetes Schnellmenü

Am unteren Rand des Bildschirms zeigt ein Informationsbalken die verbleibende Zeit und die Entfernung zum Ziel sowie die zu erwartenden Minuten der Verspätung an. Ein neu gestalteter Fortschrittsbalken direkt darunter zeigt mit einem blauen Pfeil in Echtzeit die aktuelle Position auf der Route an. Farbige Felder im Fortschrittsbalken weisen auf Verkehrsbehinderungen hin, so dass man während der gesamten Fahrt informiert bleibt.

Während der Fahrt verbergen sich hinter den vier Punkten auf der rechten Seite der Infoleiste ein Schnellmenü, das die Routenverwaltung durch müheloses Hinzufügen oder Überspringen von Wegpunkten vereinfacht. Diese Funktion bietet nun auch Einblicke in die geschätzten Ankunftszeiten an jedem Wegpunkt und dem endgültigen Ziel. Alle Add-ons, wie der EV-Modus, die Cockpit-Ansicht, das Head-up-Display und die Hilfe in der Nähe, lassen sich hier bequem ein- und ausblenden.

Auch die Kreuzungsansicht wurde umgestaltet: Bei Annäherung an eine Kreuzung wird in der oberen Hälfte des Bildschirms eine Übersicht über die einzelnen Fahrspuren eingeblendet, so dass die Gesamtkarte und die Route sichtbar bleiben. Außerdem wurde die Lesbarkeit durch eine umfassende Neugestaltung der Schriftarten in der gesamten App deutlich verbessert. Der Nacht- und der Tagmodus sind mit neuen Oberflächen versehen, und die Staatsgrenzen wurden zur besseren Erkennbarkeit in einem signalvioletten Farbton hervorgehoben.

Die Sygic GPS-Navigation ist kostenlos im deutschen App Store für iPhones und iPads erhältlich. Für die Installation wird mindestens iOS/iPadOS 14.0 oder neuer sowie rund 282 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Für die Nutzung mit Features wie Fahrbahn- und Tempolimit-Assistent, CarPlay-Konnektivität, Verkehrszeichenerkennung, Kreuzungsansichten und Benzinpreisen ist ein Abo notwendig, das für 19,99 Euro/Jahr erhältlich ist. Die neue Benutzeroberfläche ist bereits für Android-Geräte verfügbar und soll bald auch für iOS erscheinen.