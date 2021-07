iPad mini: Kein Modell mit Mini-LED-Display in diesem Jahr

Das iPad mini dürfte noch in diesem Jahr aktualisiert werden: Es ist das einzige Modell, das noch über ein Design verfügt, das über Jahre hinweg nicht mehr erneuert wurde. In den vergangenen Wochen gab es bereits einige Gerüchte zum kleinsten iPad-Modell. Der bekannte Leaker Jon Prosser beispielsweise bescheinigte dem iPad mini kleinere Ränder, USB-C sowie Touch ID in der Seitentaste und ein A14-Chip, der auch im iPad Air zum Einsatz kommt. Ein Bericht von 9to5Mac hingegen geht von einem A15-Prozessor aus.

Kürzlich machte dann auch das Magazin DigiTimes auf sich aufmerksam, das dem neuen iPad mini der sechsten Generation ein Mini-LED-Display voraussagte. Ausgehend von AppleTrack verfügt DigiTimes über eine knapp 64-prozentige Erfolgsrate. Der Leaker Ross Young hingegen kommt auf eine 100-prozentige Aussagekraft und hat sich nun bei Twitter zu Wort gemeldet.

No miniLED iPad Mini this year. Digitimes story was not correct. — Ross Young (@DSCCRoss) July 23, 2021

Ross Young geht, entgegen der Berichte von DigiTimes, nicht von einem iPad mini 6 mit einem Mini-LED-Display aus. Ein neues iPad mini soll aber noch in diesem Jahr erscheinen. Er bezieht sich auf den Zulieferer von Apple, Radiant Opto-Electronics, die dies laut Young „bestätigt“ haben. Nichtsdestotrotz geben sich Apple-Zulieferer aufgrund des renommierten Auftraggebers in der Regel sehr verschlossen, so dass auch dieses Gerücht trotz der hohen Trefferquote des Leakers mit Vorsicht zu genießen ist.