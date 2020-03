iPad Pro 2020 Reviews: Apple Tablet fühlt sich wie ein Notebook an

Das neue iPad Pro ist ab morgen erheätlich. Vorab haben einige Medien und YouTuber ihr iPad Pro schon erhalten und haben in Kürze der Zeit schon Reviews online gestellt. Da sich beim neuen iPad Pro gar nicht so viel verändert hat, liegt der Fokus auf der Kamera und der neuen Trackpad-Unterstützung.

Sven Stein für BILD:

Wer das iPad Pro als Notebook-Ersatz verwenden will, kann es nicht nur mit einer Tastatur, sondern jetzt auch mit einem Trackpad als Zubehör kombinieren. […] Im Test wurde Apples Magic Trackpad (149 Euro) per Bluetooth mit dem iPad Pro gekoppelt. Die Steuerung erinnerte an ein klassisches Notebook und war doch anders: Wischte man mit dem Finger über die berührungsempfindliche Fläche, zeigte sich ein grauer Punkt statt eines Mauszeigers auf dem Bildschirm. […] In Kombination mit einer Tastatur fühlte sich das iPad Pro fast wie ein Notebook an.