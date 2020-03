Kingdom Rush Vengeance: Tower-Defense-Empfehlung für 49 Cent

Ihr braucht mal wieder neue Unterhaltung im Home Office? Kein Problem, wir helfen euch dabei, mal wieder richtig produktiv zu spielen. Möglich gemacht wird das heute durch die Tower-Defense-Empfehlung Kingdom Rush Vengeance (App Store-Link). Die Universal-App für iPhone und iPad wird derzeit zum neuen Bestpreis angeboten und kostet nur 49 Cent. Zuvor schwankte der Preis zwischen 2,29 und 5,49 Euro.

Für Kingdom Rush Vengeance gibt es im deutschen App Store bei über 2.000 Bewertungen derzeit einen Schnitt von 4,8 Sternen, das ist wirklich hervorragend. So schreibt ein Nutzer im App Store: „Das Spiel schließt nahtlos an die Vorgänger an, ich finde es großartig! Eine Bemerkung zu In-App-Käufen: Sie sind auch hier wieder optional, d.h. das Spiel ist ohne weitere Transaktionen komplett spielbar.“

Insbesondere die letzte Information finde ich besonders wichtig: Ja, es gibt ungeliebte In-App-Käufe in Kingdom Rush Vengeance. Diese sind aber wirklich nicht notwendig und mindern den Spielspaß auch nicht, genau so war es auch schon bei den ersten Teilen der Tower-Defense-Serie.

Das erwartet euch in Kingdom Rush Vengeance

Das erfolgreiche Tower Defense-Franchise kehrt in Kingdom Rush Vengeance mit einem neuen Twist zurück: Spieler müssen sich auf eine spannende Reise begeben, indem sie die Armee des allmächtigen Zauberers Vez‘nan aufstellen und seine hinterhältigen Pläne in die Tat umsetzen. Nun können sie dem Königreich zeigen, wer der wahre Boss ist. Es gilt, sowohl neue, als auch altbekannte Reiche im Kampf zu erobern, sich ganzen Imperien an mächtigen Feinden stellen und harte Bosse zu bezwingen.

Als besondere Neuerung können sich die Nutzer vor jeder Mission ihre Lieblingsgebäude aus dem 16 Türme umfassenden Arsenal heraussuchen, um so die eigene Strategie noch durchschlagender zu gestalten. Auch wieder dabei – und genauso tödlich wie immer – ist ein bunter Reigen aus neun Helden, die dem Feldherrn treu zur Seite stehen.

Insgesamt gibt es in Kingdom Rush Vengeance ganze 16 neue Türme mit jeweils speziellen Fähigkeiten und Kräften, 16 zu bewältigende Abschnitte in drei zu erobernden Ländern, 9 gewitzte Helden und über 35 tödliche Feinde, 3 mächtige zu besiegende Könige, 30 Verbesserungen für die eigene Armee, mehr als 10 Gegenstände und Artefakte für spannende Kämpfe und über 50 Erfolge, versteckte Geheimnisse und witzige Extras.