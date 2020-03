Treeceps: Update für Fitness- und Trainings-App mit neu gestalteter 3D-Welt

Gerade für Sportler mit regelmäßigen Besuchen im Fitnessstudio und Menschen im Home Office ist die gegenwärtige Situation aus sportlicher Hinsicht nicht die allerbeste. Der Weg zur Arbeit entfällt, die Trainings im Studio fallen wegen vorübergehender Schließung aus. Die App Treeceps (App Store-Link) für iPhone und iPad bietet dem Nutzer viele Aktivitäten, einen Schrittzähler und persönliche Workout-Pläne, die zuhause oder im Fitnessstudio eingesetzt werden können. Der Download der App ist kostenlos und finanziert sich über ein Abo, das jährlich mit 29,99 Euro zu Buche schlägt.

Das Besondere an Treeceps: Die Anwendung verbindet Training und Workouts mit einer interaktiven Welt. Über Apple Health könnt ihr eure Daten direkt in Treeceps übertragen. So werden Schritte zum Beispiel durch Schrittlauch dargestellt. Wer viele Stockwerke steigt, baut in der digitalen Welt einen immer größer werdenden Leuchtturm auf. Wer Krafttrainings absolviert, pflanzt Gainseblümchen.

In Treeceps lässt sich außerdem ein individueller Trainingsplan hinterlegen oder auf Vorlagen zurückgreifen. Ihr könnt angeben, ob ihr dabei Zuhause, im Home Gym oder im Fitnessstudio trainiert. Zudem könnt ihr angeben, welche Geräte und Hilfsmittel ihr zur Verfügung habt. Die Übungen werden mit einer kurzen Animation dargestellt, für die bestmögliche Ausführung solltet ihr euch anderweitig informieren oder einen Experten oder Trainier im Fitnessstudio kontaktieren.

Neu gestaltete Umgebungen und Charaktere

Vor einigen Tagen hat der Entwickler von Treeceps, Joe Waldow, ein frisches Update für Treeceps herausgegeben, das die App auf Version 1.1 anhebt. Für Treeceps ist generell iOS 13.0 oder neuer sowie 182 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät erforderlich. Vor allem im Hinblick auf die Motivation der Treeceps-User wurden einige Veränderungen vorgenommen.

So gibt es nun eine komplett neu gestaltete 3D-Welt, die von Paolo Varani von Apple inspiriert worden ist. Die 3D-Karte wurde grundlegend überarbeitet, zudem sehen auch die Charaktere wie Dr. Fox, der Fitness-Trainer, oder Frog Dude, der Wettermann, nun deutlich besser aus. Im Training wurden die Visualisierungen für die beanspruchten Muskelgruppen detailreicher gestaltet, und auch der oben bereits erwähnte Leuchtturm sieht nun ganz anders aus. Für weitere visuelle Eindrücke schaut euch abschließend das Video zur neuen Treeceps 1.1-Version an.