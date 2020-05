iPhone 12: Leaker geht von Lightning-Port statt USB-C-Anschluss aus

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Gerüchte bezüglich der Konnektivität der neuen iPhone 12-Generation. Die Neuerscheinung, mit der wie gewohnt im Herbst dieses Jahres zu rechnen ist, soll über keinerlei Anschlüsse mehr verfügen, sondern sich nur noch drahtlos verbinden und aufladen lassen.

Eine Überraschung wäre es nicht, immerhin verzichtet Apple bereits seit einigen iPhone-Generationen auf einen bisher üblichen Klinkenanschluss. Apple-Designer sind bekannt dafür, dass sie so wenig externe Ports und Buttons wie möglich verbauen, um ein klares, modernes Design zu schaffen.

Nun meldet sich jedoch der Apple-Leaker Fudge, der bei Twitter unter dem Namen @choco_bit bekannt ist, mit einer neuen Theorie. Er geht davon aus, dass Apple beim iPhone 12 weiterhin auf den Lightning-Port setzen und ab dem iPhone 13 eine Kombination aus Wireless Charging und einem Smart Connector für Datentransfer und Synchronisation nutzen wird.

Shame the USB-c prototype iPhone 12’s arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭 Oh well, at least smart connector on 13 series — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

“Schade, dass es der USB-C-Prototyp des iPhone 12 nicht in die Produktion schafft”, erklärt Fudge in einem seiner Tweets. “Ein weiteres Jahr mit Lightning. Aber wenigstens Smart Connector in der 13er-Serie.” Beim iPhone 13 soll der Smart Connector nicht für das Aufladen des Geräts gedacht sein, hier erklärt Fudge, dass Apple dafür primär kabelloses Laden vorgesehen hat. Aber: “D6x Serie (iPhone 13 Serie) befindet sich noch nicht in ernsthafter Entwicklung, deswegen ist der iPhone-Magsafe momentan nicht mehr als ein Plan. Kabellos wird so oder so kommen”, so Fudge.

Apple hatte den Smart Connector zuerst im Jahr 2015 beim iPad Pro verbaut und diesen für das 2018er Modell überarbeitet. Der Smart Connector schließt bündig mit dem Rahmen ab und verfügt über drei Pins, die für Strom, Daten und Erdung sorgen. Wasserfest sind die Pins allerdings nicht, so dass Apple sich in diesem Fall bezüglich der Klassifizierung der Wasserdichtigkeit der iPhones neue Gedanken machen müsste. So oder so, wir dürfen gespannt sein, welche Anschlüsse uns Apple im Herbst präsentieren wird – Lightning, USB-C, Smart Connector oder gar keinen? Ich persönlich wäre einem Wechsel zu USB-C aufgrund der breiten Kompatibilität nicht abgeneigt.

Was wäre euer favorisierter Anschluss? Wünscht ihr euch ein komplett kabellos nutzbares iPhone? Oder habt ihr den Lightning-Port mittlerweile liebgewonnen? Wie sieht es mit USB-C aus? Wir sind gespannt auf eure Meinungen zu diesem Thema.