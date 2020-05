Corona Tracing-App: Entwicklung zur Hälfte fertiggestellt

Die Corona Tracing-App hat in den letzten Wochen schon für viel Aufsehen gesorgt. Zuletzt machte Apple von sich reden, als man vor wenigen Tagen mit dem Release von iOS 13.5 die zusammen mit Google erarbeitete Corona Tracing-Schnittstelle im System verankert hat. Auch zur deutschen Tracing-App, die auf diese Schnittstelle zugreifen wird, gibt es nun Neues zu vermelden.

Wie ein Sprecher von SAP der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, sei die Entwicklungsarbeit, die zusammen mit einem Team der Deutschen Telekom erfolgt, zur Hälfte abgeschlossen. “Wir liegen gut im Zeitplan”, so der Sprecher des Softwareanbieters. SAP und die Telekom arbeiten seit Ende April gemeinsam an der App. Letztere sollte, wie etwa im Nachbarland Österreich, bereits im April verfügbar sein.

App-Infos bei GitHub veröffentlicht

Für eine maximale Transparenz bei der Entwicklung werden von den beiden Unternehmen regelmäßig Informationen zur App-Architektur bei der Open Source-Plattform GitHub veröffentlicht. “Wir sind sehr zufrieden mit den fruchtbaren Diskussionen auf der Plattform und nehmen sie sehr ernst”, so T-Systems-Chef Adel Al-Saleh in einem LinkedIn-Beitrag. “Bei der Entwicklung der Corona-App ist die Telekom für die Prozesse rund um Netzwerk- und Mobilfunktechnologie sowie den Betrieb verantwortlich, SAP stellt über eine Plattform die erforderliche Software-Technologie zur Verfügung”, berichtet Reuters.

In anderen Ländern ist man schon weiter: Laut einer Zählung der Anwaltskanzlei Linklaters gibt es eine Corona Tracing-App bereits in 40 Ländern weltweit, darunter in Südkorea, Australien und Zypern. Die deutsche Corona-App zur Eindämmung der Pandemie mit Möglichkeiten der Kontaktverfolgung soll bis zum Start der ersten Sommerferien in Deutschland bis Mitte Juni auf den Markt gebracht werden.