Super Fowlst 2: Dritter Teil des verrückten Hühner-Spiels erschienen

Nach Fowlst (2017) und Super Fowlst (2018) wartet der Entwickler Thomas Young nun mit dem mittlerweile dritten Teil seines verrückten Hühner-Spiels auf: Super Fowlst 2 (App Store-Link). Die Neuerscheinung im App Store kann kostenlos heruntergeladen werden und benötigt neben iOS 11.0 oder neuer auch mindestens 67 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht für das Spiel bisher noch nicht.

Schon die beiden Vorgänger Fowlst und Super Fowlst überzeugten durch ein simples, aber höchst interessantes Gameplay sowie eine verrückte, bunte Retrografik. Wer sich für diese Charakteristika begeistern konnte, wird sicher auch die Neuerscheinung Super Fowlst 2 lieben. “Fowlst kehrt in einem neuen Abenteuer zurück, bei dem es darum geht, Bösewichte zu zerquetschen, der Gefahr auszuweichen und dich reich zu machen”, heißt es vom Entwickler. “Es gibt eine Menge neuer Power-Ups, coole neue Fähigkeiten und eine Armee neuer Feinde, um sie an ihnen auszuprobieren.”

Unterstützung für MFi-Controller gegeben

In Super Fowlst 2 gibt es unbegrenzte Level zu entdecken, die sich bei jedem Versuch anders darstellen. So wird für dauerhaften Spielspaß gesorgt. Auch ein Controller-Unterstützung ist gegeben: Solltet ihr also mit einem MFi-Gamepad spielen wollen, steht dem nichts im Wege. Die Steuerung ist simpel und bedient sich lediglich der linken und rechten Bildschirmhälfte zum Hüpfen nach links oder rechts. Durch das Berühren von Gegnern werden selbige zerstört – und ab und zu werfen diese auch noch kleine Boni ab, die man einsammeln und anwenden kann.

Unterwegs wird man mit dem kleinen Hühnchen allerhand skurrile Begegnungen machen und so unter anderem Dämonen, großen Schlangen und Robotern begegnen. Auch Portale, Kanonen, Kreissägen, Dornen, fünf große Endgegner und vieles mehr warten auf dem Weg des kleinen gefiederten Protagonisten. Letzterer kann übrigens durch das Einsammeln und Einsetzen von Münzen gegen andere Figuren ausgetauscht werden – insgesamt 19 weitere witzige Charaktere stehen bereit. Auch Upgrades für die Figur selbst lassen sich erwerben, darunter für die Gesundheit, Eierbomben, Raketen und Magnete. Wer sich dauerhaft von der eingeblendeten Werbung befreien will, kann einmalig 4,49 Euro per In-App-Kauf zahlen.