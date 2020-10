iPhone 12 und iPhone 12 Pro können jetzt vorbestellt werden

In diesem Jahr verkauft Apple das neue iPhone 12 in zwei Wellen. Ab heute könnt ihr das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro vorbestellen, die Auslieferung erfolgt dann am 23. Oktober.

So teuer ist das iPhone 12

iPhone 12 mit 64 GB Speicher für 876,30 Euro

iPhone 12 mit 128 GB Speicher für 925,05 Euro

iPhone 12 mit 256 GB Speicher für 1042,05 Euro

jetzt vorbestellen

So teuer ist das iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro mit 128 GB Speicher für 1120,00 Euro

iPhone 12 Pro mit 256 GB Speicher für 1237,00 Euro

iPhone 12 Pro mit 512 GB Speicher für 1451,20 Euro

jetzt vorbestellen

Viele wissen es sicherlich schon: Die beste Anlaufstelle ist die Apple Store-App (App Store-Link). Hier kann man mit wenigen Klicks seine Lieblingsprodukte wählen und bestellen. Bezahlen solltet ihr per PayPal oder Kreditkarte. Tipp: Bestellt das iPhone auf jeden Fall einzeln. Wenn ihr Zubehör wollt, macht eine zweite Bestellung. Dann kommt das iPhone definitiv am angegebenen Datum bei euch an.