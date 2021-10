iPhone 13 Pro: iPhone Leder Wallet lässt sich nicht in Wo ist?-App einrichten

Habt ihr euch das neue iPhone Leder Wallet mit MagSafe und Wo ist?-Unterstützung gekauft? Wenn ihr dann noch ein iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max im Einsatz habt, könnt ihr das Wallet möglicherweise nicht zu Wo ist? hinzufügen. Ich habe das neue Wallet vorliegend und kann das bestätigen. Am iPhone 13 Pro Max startet die automatische Einrichtung nicht, auch manuell klappt es nicht. Beim iPhone 13 funktioniert es hingegen ohne Probleme.

Wird das iPhone Leder Wallet mit MagSafe am iPhone angebracht, sollte binnen weniger Sekunden ein automatischer Dialog angezeigt werden, über den ihr das Wallet in der Wo ist?-App einrichten könnt. Wird dieser nicht angezeigt, könnt ihr in der Wo ist?-App das Plus-Icon und dann „MagSafe-Gerät hinzufügen“ wählen.

Laut MacRumors hat der Apple Support auf folgende Problemlösungen hingewiesen:

: Einstellungen → Allgemein → iPhone übertragen/zurücksetzen → Zurücksetzen → Netzwerkeinstellungen. Beachtet dabei: Beim Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen werden bisher benutzte Netzwerke und VPN-Einstellungen entfernt, die nicht mithilfe eines Konfigurationsprofils bzw. des MDM-Servers (Mobile Device Management) installiert wurden. Die Option „WLAN“ wird deaktiviert und wieder aktiviert. Dabei werden alle eventuell vorhandenen Verbindungen zu Netzwerken getrennt. Die Einstellungen für die Optionen „WLAN“ und „Auf Netze hinweisen” bleiben aktiviert. Bei mir hat diese Methode nicht geholfen. iPhone zurücksetzen: DFU-Modus aktivieren, Software neu aufspielen, iPhone ohne Backup neu einrichten. Wallet anbringen und die Einrichtung in Wo ist? starten. Jetzt könnt ihr euer iPhone zurücksetzen und ein Backup einspielen.

Mit iOS 15.1 wird Apple hoffentlich auch dieses Problem beheben. Falls ihr solange nicht warten wollt, probiert die zwei oben genannten Lösungswege aus.