Neue Apple-Videos: Schnellnotizen & iCloud-Upgrade

Mit iPadOS 15 kann man auf dem iPad Schnellnotizen anfertigen. Dafür müsst ihr einfach von der unteren rechten Ecke in die Mitte des Displays wischen. In der Notiz könnt ihr mit dem Finger oder mit dem Apple Pencil eure Gedanken niederschreiben. Links, Tags und mehr können hinzugefügt werden. Die Notiz lässt sich speichern oder groß in der Notizen-App öffnen.

iCloud Speicher erweitern

Öffnet die Einstellungen, wählt euer Profil aus und klickt auf iCloud. Hier könnt ihr sehen wie viel iCloud-Speicher belegt beziehungsweise noch frei ist. Direkt darunter könnt ihr im Bereich Speicher verwalten ein iCloud Upgrade vornehmen und so mehr Speicher buchen. 50 GB Speicher kosten 99 Cent/Monat, 200 GB kosten 2,99 Euro/Monat und 2 TB Speicherplatz kosten 9,99 Euro pro Monat. Optional könnt ihr auch zu Apple One greifen.