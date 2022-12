iPhone 14 Plus: Schlechte Verkaufszahlen lassen Apple über iPhone-Lineup nachdenken

Das neue iPhone 14 Plus hat das alte iPhone 13 mini abgelöst. Da die Verkaufszahlen des kleinen Modells nicht zufriedenstellend waren, hat Apple ein neues, großes Basis-Modell eingeführt, nämlich das iPhone 14 Plus. Doch auch diese Strategie will nicht aufgehen und Apple scheint einem neuen Bericht zufolge, „ernsthaft besorgt über die Verkaufszahlen des iPhone 14 Plus“ zu sein.

Das Resultat könnte im Jahre 2023 ein überarbeitetes iPhone-Lineup sein. Laut Informationen von yeux1122 auf dem Portal Naver, denkt Apple über zwei Neuausrichtungen nach. So könnte Apple die Pro und Nicht-Pro-Modelle weiter differenzieren und die Unterschiede deutlicher machen, zum anderen wäre aber auch eine Preissenkungen des Plus-Modells möglich. Das iPhone 14 Plus ist ab 1149 Euro erhältlich, das kleine iPhone 14 Pro schon ab 1299 Euro. Die Differenz ist einfach zu klein, viele Nutzer und Nutzerinnen greifen so lieber zum besseren Pro-Modell.

In den letzten Jahren hat Apple sein iPhone-Sortiment mehrmals umgestellt und neu bewertet. Beginnend mit dem iPhone 6 und iPhone 6 Plus bot Apple zunächst kleine und große iPhones an, bevor vier Modelle, zwei Standard- und zwei High-End-Modelle, mit unterschiedlichen Materialien, Farben und Kamerafunktionen auf den Markt kamen. Mit dem iPhone 13 Pro hat Apple die gleichen Kamerasysteme für alle Pro-Modelle eingeführt, im Gegensatz zu früheren Jahren, in denen fortschrittlichere Kamerafunktionen nur dem größten iPhone vorbehalten waren.

Mit dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Pro hat sich Apple dafür entschieden, zwei Standard- und zwei High-End-Modelle anzubieten: zwei 6,1″ Modelle und zwei 6,7″ Modelle. Sowohl das iPhone 14 Pro als auch das iPhone 14 Pro Max verfügen über die gleichen Kameras und das gleiche Design, der einzige Unterschied ist der größere Akku des iPhone 14 Pro Max.

Bleibt abzuwarten, welche Strategie Apple beim kommenden iPhone 15 verfolgen wird. Man kann davon ausgehen, dass der Fokus auf die Pro-Modelle gelegt wird, die sich weiterhin deutlich besser verkaufen.