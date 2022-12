Wetterstatus für Netatmo liefert Widgets für den Home-Bildschirm nach

Anfang Dezember habe ich euch die neu App Wetterstatus für Netatmo (App Store-Link) vorgestellt. Mit dieser könnt ihr die Messwerte der Netatmo Wetterstation einfach und schön in der App als auch über Widgets auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen. Mit dem Update auf Version 1.1 liefert der bekannte Entwickler Alexander Blach, verantwortlich für Textastic und Rezepte, neue Widgets für den Home-Bildschirm aus.

Mein kleiner Wunsch wurde in der neuen Version umgesetzt: Ab sofort stehen auch zwei Widgets für den Home-Bildschirm zur Verfügung. Hier gibt es ein mittelgroßes Widget, das die Werte von zwei Modulen anzeigen kann sowie ein großes Widget, dass Messwerte von vier Modulen anzeigen kann. Dabei könnt ihr in den Widget-Einstellungen selbst wählen, welche Module im Widget berücksichtig werden sollen. Die Widgets können demnach Werte mehrere Stationen in einem Widget auflisten – und genau solch ein Widget lässt die Netatmo-App vermissen.

Ich finde die neuen Widgets für den Homescreen super praktisch, so kann man auf einen Blick sehen, was im und am eigenen Zuhause gemessen wird.

Weiterhin stehen Sperrbildschirm-Widgets für Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und CO₂ zur Auswahl bereit, ebenso kann man in der App alle Messwerte schnell einsehen. Besonders spannend finde ich die Auswertungen als Diagramm, hier kann man sich die Messwerte einzelner Sensoren für Tag, Woche, Monat oder Jahr ansehen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid (CO₂), Lautstärke, Regenmenge, Windgeschwindigkeit und -richtung werden unterstützt.

Wetterstatus für Netatmo kann kostenlos geladen und genutzt werden, in der Pro-Version gibt es dann auch Zugriff auf Wochen-, Monats- und Jahresdiagramme am iPhone sowie Zugriff auf alle Daten und Werte der Zusatzmodule auf der Apple Watch. Ein Jahr kostet 4,99 Euro, optional kostet der Einmalkauf 23,99 Euro. Wenn ihr eine Wetterstation von Netatmo im Einsatz habt, probiert die App einfach mal aus. Auch die kostenlose Variante bietet einen schnellen Blick auf alle Werte, was die offizielle Netatmo-App vermissen lässt, da diese doch etwas verschachtelt ist.