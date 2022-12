Wetterstatus für Netatmo: Wetterdaten schön darstellen & mit Sperrbildschirm Widgets

Alexander Blach, bekannt für seine Apps Textastic und Rezepte, hat mit Wetterstatus für Netatmo (App Store-Link) eine neue App am Start, die Wetterdaten der Netatmo Wetterstation anzeigt. Demnach wird zur Nutzung selbstverständlich eine Netatmo Wetterstation vorausgesetzt. Der Download der App erfolgt kostenfrei, alle Funktionen können dann per Abo oder Einmalkauf freigeschaltet werden.

Nach dem ersten Start muss man sich mit seinem Netatmo-Konto anmelden und den Zugriff auf die Daten erlauben. Danach werden alle verbundenen Sensoren und Daten in der App angezeigt, Innenmodul, Außenmodul, Wind- und Regenmesser sowie mögliche weitere Module oder gar eine zweite Station. Besonders spannend finde ich die Auswertungen als Diagramm, hier kann man sich die Messwerte einzelner Sensoren für Tag, Woche, Monat oder Jahr ansehen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid (CO₂), Lautstärke, Regenmenge, Windgeschwindigkeit und -richtung werden unterstützt.

Gleichzeitig gibt es eine Apple Watch-App, die ebenfalls alle Werte anzeigt. Besonders praktisch finde ich auch die Sperrbildschirm-Widgets, die einen schnellen Blick auf die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und CO₂ zulassen. Widgets für den Homescreen sind in der aktuellen Version nicht vorhanden, diese gibt es dafür in der offiziellen Netatmo-App. Auf Nachfrage hat uns Alexander mitgeteilt, dass er bereit ist auch solche Widgets einzubauen, möchte aber einen Mehrwert bieten und wartet hier auf Nutzerfeedback, um möglicherweise andere und bessere Widgets zu liefern, die die Netatmo-App eben nicht bietet. Netatmo hat im Vergleich keine Sperrbildschirm-Widgets im Sortiment. Wer beide Widgets möchte, muss beide Apps nutzen.

Wetterstatus für Netatmo sieht gut aus, funktioniert tadellos und zeigt die Messwerte in schönen Graphen und als Widget auf dem Sperrbildschirm an. Der kostenlose Umfang ist beachtlich, in der Pro-Version gibt es dann auch Zugriff auf Wochen-, Monats- und Jahresdiagramme am iPhone sowie Zugriff auf alle Daten und Werte der Zusatzmodule auf der Apple Watch. Ein Jahr kostet 4,99 Euro, optional kostet der Einmalkauf 23,99 Euro. Wenn ihr eine Wetterstation von Netatmo im Einsatz habt, probiert die App einfach mal aus. Auch die kostenlose Variante bietet einen schnellen Blick auf alle Werte, was die offizielle Netatmo-App vermissen lässt, da diese doch etwas verschachtelt ist.