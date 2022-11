iPhone 14 Pro: A16 Bionic Chip übertrifft neuesten Qualcomm Snapdragon 8

In dieser Woche hat der Chip-Hersteller Qualcomm seinen neuesten Prozessor, den Snapdragon 8 Gen 2, inklusive der dazugehörenden Plattform vorgestellt. Laut Qualcomm soll dieser durch „bahnbrechende“ Erfahrungen „Flaggschiff-Smartphones revolutionieren“. Es wird erwartet, dass der neue Chip noch in diesem Jahr in Android-Flaggschiff-Geräten zum Einsatz kommt.

Erste Benchmark-Tests deuten allerdings schon jetzt darauf hin, dass der neue Snapdragon 8 Gen 2 nicht mit Apples hauseigenem A16 Bionic Chip konkurrieren kann. Der A16 ist aktuell in den iPhone 14 Pro- und iPhone 14 Pro Max-Modellen verbaut. Das Team von MacRumors (https://www.macrumors.com/2022/11/17/iphone-14-pro-a16-outpreforms-snapdragon/) berichtet dazu unter Bezugnahme von DealNTech-Daten:

„Der neueste Chip wird zwar erst in einigen Monaten offiziell in Smartphones ausgeliefert, aber Geekbench-Ergebnisse für den Chip wurden bereits in einem noch nicht veröffentlichten Android-Handy entdeckt. Laut den Ergebnissen erzielte der neueste Snapdragon 8 Chip 1483 Punkte im Single-Core und 4709 Punkte im Multi-Core. Der A16 Bionic erreichte 1874 Punkte im Single-Core- und 5372 Punkte im Multi-Core-Modus. Zum Vergleich: Der A15 Bionic-Chip, der im iPhone 13 Pro und den günstigeren iPhone 14-Modellen zu finden ist, erzielte mit 1709 im Single-Core-Modus gegenüber 1483 ebenfalls höhere Werte als Qualcomms neuester Chip.“

Die zweite Generation von Qualcomms Snapdragon 8-Prozessor soll im Vergleich zum Vorgänger eine um 35 Prozent höhere CPU- und eine um 25 Prozent höhere GPU-Leistung erbringen sowie eine verbesserte Energieeffizienz aufweisen. Schon 2020 schlug Apples A14 Bionic und sogar der A13 Bionic aus dem Jahr davor Qualcomms seinerzeit aktuelles Snapdragon 888-Modell, das seit letztem Jahr in Android-Smartphones verbaut wird.

Sowohl der Apple A16 Bionic, als auch der Snapdragon 8 Gen 2 werden im 4-Nanometer-Prozess von TSMC gefertigt. Offenbar hat Apple Prozessor-technisch aber auch weiterhin die Nase vorn. Greg Joswiak, Apples Senior Voce President of Worldwide Marketing, erklärte während der iPhone-Keynote im September dieses Jahres: „Die Konkurrenz arbeitet immer noch daran, die Leistung des A13 aufzuholen, den wir vor drei Jahren mit dem iPhone 11 eingeführt haben.“