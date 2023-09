iPhone 15: Das sind die Kamera-Specs der neuen Modelle

In etwas weniger als einer Woche wird Apple die neue iPhone 15-Generation vorstellen. Wie immer wird man auch auf die Verbesserungen beim integrierten Kamera-Setting gespannt sein. Was werden die Linsen vom iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max können? Das Team von MacRumors hat laut eigener Aussage „detaillierte Informationen über die Kamerasysteme der iPhone 15-Reihe erhalten“. Wir zeigen die wichtigsten Infos auf.

iPhone 15 und iPhone 15 Plus

Hauptkamera: 48-Megapixel-Sensor mit ƒ/1.6 Blende

48-Megapixel-Sensor mit ƒ/1.6 Blende Ultraweitwinkel-Kamera: 12-Megapixel-Sensor mit ƒ/2.4 Blende

Die Basismodelle des iPhone 15 und des iPhone 15 Plus sollen mit einem neuen 48-Megapixel-Bildsensor von Sony ausgestattet sein – eine deutliche Verbesserung gegenüber der 12-Megapixel-Hauptkamera des iPhone 14. Es wird erwartet, dass das iPhone 15 nicht den Sony IMX-803 Bildsensor aus dem iPhone 14 Pro verwenden wird, sondern einen anderen Sony-Sensor mit verbesserten Fähigkeiten.

iPhone 15 Pro

Hauptkamera: 48-Megapixel mit Sony IMX-803 Bildsensor, ƒ/1.78 Blende

48-Megapixel mit Sony IMX-803 Bildsensor, ƒ/1.78 Blende Teleobjektiv-Kamera: 12,7-Megapixel-Sensor mit ƒ/2.8-Blende

12,7-Megapixel-Sensor mit ƒ/2.8-Blende Ultraweitwinkel-Kamera: 13,4-Megapixel-Sensor mit ƒ/2.2 Blende

Was das iPhone 15 Pro betrifft, so konzentrieren sich die Verbesserungen hauptsächlich auf die Tele- und Ultraweitwinkel-Kameras. Die Hauptkamera soll weiterhin denselben Sony IMX-803 Bildsensor verwenden, der auch im iPhone 14 Pro zu finden ist. Sowohl die Ultraweitwinkel- als auch die Telekamera werden im Vergleich zu den 12-Megapixel-Kameras des iPhone 14 Pro verbessert, was eine bessere Bildqualität und eine höhere Auflösung der Fotos ermöglicht.

iPhone 15 Pro Max

Hauptkamera: 48-Megapixel-Sensor mit Sony IMX-803 Bildsensor, ƒ/1.78 Blende

48-Megapixel-Sensor mit Sony IMX-803 Bildsensor, ƒ/1.78 Blende Teleobjektiv-Kamera: 12,7-Megapixel-Sensor mit ƒ/2.8 Blende, Periskop-Objektiv

12,7-Megapixel-Sensor mit ƒ/2.8 Blende, Periskop-Objektiv Ultraweitwinkel-Kamera: 13,4-Megapixel-Sensor mit ƒ/2.2-Blende

Das iPhone 15 Pro Max ist das mit Abstand interessanteste Gerät im Lineup. MacRumors hat über Quellen aus der Industrie bestätigt, dass das iPhone 15 Pro Max mit einem völlig neuen Periskop-Objektivsystem für die Telekamera ausgestattet sein wird. Von der Periskop-Technologie erwartet man deutliche Verbesserungen der Zoom-Fähigkeiten des iPhone 15 Pro Max. Zum Vergleich: Das iPhone 14 Pro Max ist auf einen 3-fachen Zoom beschränkt, das iPhone 15 Pro Max könnte einen 5- bis 10-fachen Zoom aufweisen. Bei MacRumors heißt es weiter:

„Wahrscheinlich hat sich Apple aus Platzgründen entschieden, das Periskop-Objektiv vorerst nur für das iPhone 15 Pro Max anzubieten. Nach Informationen unserer Quellen ist das im iPhone 15 Pro Max verwendete Kameramodul bis zu einem gewissen Grad größer als das Kameramodul in den iPhone 14 Pro-Modellen und dem kleineren iPhone 15 Pro. Apple scheint die Größe des Kameramoduls vergrößert zu haben, um die Periskoplinsen-Hardware unterzubringen, was wiederum eine entsprechende Verschiebung anderer interner Komponenten wie der Midframe-Baugruppe erforderte.“

Neben dem Periskop-Zoom wird das iPhone 15 Pro Max den gleichen 48-Megapixel-IMX-803-Bildsensor sowie Ultraweitwinkel- und Telekameras wie das iPhone 15 Pro besitzen. Abschließend ist erwähnenswert, dass es sich laut MacRumors bei den präsentierten Spezifikationen um Vorproduktionsinformationen handelt, die nicht unbedingt die exakte Hardware der Massenproduktion widerspiegeln.