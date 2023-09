Apple und Arm: Neue Lizenzvereinbarung geht über das Jahr 2040 hinaus

Apple hat mit dem Chipdesign-Unternehmen Arm eine Vereinbarung getroffen, die über das Jahr 2040 hinausgeht, wie Reuters berichtet. Ein Hinweis auf die Vereinbarung erschien in neuen Dokumenten, die Arm im Rahmen seines geplanten Börsengangs einreichte.

Die Erklärung zu der Vereinbarung enthält kaum zusätzliche Details. „Wir haben eine neue langfristige Vereinbarung mit Apple getroffen, die über das Jahr 2040 hinausgeht und unsere langjährige Zusammenarbeit mit Apple und Apples Zugang zur Arm-Architektur fortsetzt“, so Arm in dem Dokument.

Arm-Technologie ist in vielen Apple-Geräten präsent

Bedenkt man jedoch, wie sehr sich Apple auf die Designs von Arm für die kundenspezifischen Chips verlässt, deutet dies darauf hin, dass Apple plant, die Technologieplattform von Arm noch sehr lange zu nutzen. Die Arm-Technologie findet sich gegenwärtig in vielen beliebten und profitablen Apple-Produkten wie dem iPhone, dem Mac, dem iPad und der Apple Watch wieder, und wird auch beim neuen AR-/VR-Headset Apple Vision Pro zum Einsatz kommen.

Nicht nur Apple hat ein langfristiges Interesse an Arm. In den Unterlagen von Arm heißt es auch, dass einige große Technologieunternehmen, darunter AMD, Apple, Google, Intel, Nvidia, Samsung und TSMC, Interesse am Kauf von Arm-Aktien im Gesamtwert von bis zu 735 Millionen US-Dollar bekundet haben. Der Börsengang von Arm folgt auf den gescheiterten Versuch von Nvidia, das Unternehmen von der Muttergesellschaft SoftBank zu kaufen. Dieses Geschäft wurde 2020 angekündigt, aber 2022 wegen „erheblicher regulatorischer Herausforderungen“ abgebrochen.