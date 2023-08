iPhone 15 Generation: Mit diesen Farben plant Apple

Es wird wohl nur noch zwei Wochen dauern, bis Apple uns die nächste iPhone-Generation präsentieren wird. Noch steht die offizielle Ankündigung aus, die nächste Keynote wird aber wahrscheinlich am 12. September stattfinden. Am Freitag darauf, also am 15. September, soll man das iPhone 15 und seine Geschwister im Apple Online Store vorbestellen können.

Es bleibt also nicht viel Zeit, sich für eine Gehäusefarbe zu entscheiden. Das Team von 9to5Mac will nun aus Quellen erfahren haben, in welchen Farben Apple die kommenden iPhone-Modelle anbieten wird. In diesem Blog-Beitrag könnt ihr alle Farben selbst entdecken, wir liefern euch an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung.

Die Farben des iPhone 15 und iPhone 15 Plus

Die beiden günstigeren iPhone-Modelle sollen in fünf verschiedenen Farben erschienen:

Schwarz

Grün

Blau

Gelb

Pink

Die Farben des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

Das neue Pro-Modell wird es in vier verschiedenen Farben geben, genau wie beim Vorgänger:

Space Schwarz

Silber

Blau

Titangrau